Мужчина лайкнул пост о свержении власти в Украине и поплатился: суд назначил ему 51 тыс. грн штрафа

В Сумской области мужчина оценил сообщение о свержении власти в Украине и ее объединении с Россией и Беларусью. Лайк под такой публикацией он поставил в соцсети "Одноклассники", которая заблокирована в нашем государстве.

Отреагировав на пост, гражданин автоматически распространил его для своих 118 друзей. Он уже поплатился за такие действия и получил немаленький штраф, о чем стало известно из приговора Путивльского районного суда.

Доступ к соцсети мужчине удалось получить благодаря приложению на телефоне, которое позволяет скрывать истинное месторасположение пользователя.

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Обойдя запрет, он увидел в ленте пост, содержащий публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя Украины. Украинец поставил под ним "Класс", автора сообщения установить не удалось.

Публикация содержала изображение пятиконечной красной звезды, флаги Украины, России и Беларуси, а также приведенный далее текст:

"Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнем действующую власть Киева! Только тогда мы сможем объединится в составе России, Белоруси и Украины по принципу Триединства! Кто согласен – Лайк и Репост! Наша сила – в единстве!".

Свою вину правонарушитель признал и согласился заплатить 51 тысячу гривен штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Ивано-Франковской области осудили мужчину, который угрожал совершить покушение на президента Украины Владимира Зеленского.