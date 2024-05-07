Муж сестры нардепа Тищенко 'засветился' в деле на 140 млн грн по строительству метро на Виноградарь – Bihus.Info

Родственник скандального украинского нардепа Николая Тищенко засветился в уголовном деле на 140 миллионов гривен, которые были выделены на строительство метро на Виноградарь. Речь идет про Германа Блинова – мужа сестры депутата.

Об этом сообщает Bihus.Info. У мужчины проводили обыски в рамках уголовного дела касательно выведения вышеупомянутых бюджетных средств. По данным следствия, 140 миллионов гривен в октябре 2022 года перечислили на фирмы, связанные с окружением Блинова, как финансовую помощь.

"По данным Нацпола, в октябре 2022 года компания "Киевметрострой" перечислила ООО "Позитив-В" 140 млн грн в качестве аванса за поставку строительных материалов на строительство метро. В то же время фирма "Позитив-В" перевела средства в качестве возвратной беспроцентной помощи ряду фирм: ООО "Занд-трейд", ООО "КТ-44", ООО "Бетон альянс Украина", ООО "Трансстройтрейд", ООО "Трансмир ГМБХ" и ООО "Позитив Шиппинг", – сказано в материале.

Следователи считают, что бюджетные средства перевели на счета фиктивных предприятий и обналичили, чтобы впоследствии распределить между участниками схемы.

"Связи фирмы ООО "Позитив-В" и остальных компаний-получателей упомянутых миллионов приводят к предпринимателю Вячеславу Эберле. Так, первой владелицей ООО "Позитив-В" была Виктория Кузьменко (Эберле) – жена предпринимателя. В настоящее время владельцем и директором фирмы Сергей Седов – директор фирмы Эберле под названием "Веркштатт Вустервиц ГМБХ", – сказано в статье.

Отмечается, что Виктория Кузьменко и Вячеслав Эберле близки с сестрой нардепа Николая Тищенко Юлией и ее мужем Германом Блиновым. Последнего называли куратором строительства Подольско-Воскресенского моста, он получал зарплату от генподрядчика строительства моста – ООО "Эко-строй-трейд". А одним из субподрядчиков этого строительства было ООО "Позитив-В".

Фирмы, которым "Позитив-В" переводил финпомощь, связаны с Эберле через общих работников, адреса регистрации и структуру руководителей и владельцев. Одна из них – "Занд-трейд" принадлежала Вадиму Седову (брату нынешнего владельца "Позитив-В") в тот же период, когда он числился директором ЧП "Экспресс-К" Юлии Тищенко.

Сам Герман Блинов, давая комментарий журналистам, отрицал свою связь с "Позитив-В" и "Занд-трейд". Обыски, которые прошли у него в рамках этого дела, он объяснил проверкой правоохранителями оперативной информации.

Bihus.Info добавляет, что во время обысков связанных с Блиновым адресов стражи порядка нашли короткоствольное огнестрельное оружие, которое, по данным следствия, официально ему не принадлежит. Возможное незаконное хранение им оружия выделили в еще одно уголовное производство, в котором Блинову выбирали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты выяснили, что на Сергея Вакальчука – бывшего руководителя ресторана "Велюр", принадлежавшего нардепу Николаю Тищенко, с начала полномасштабного вторжения оформили имущества более чем на 1 миллион долларов.

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