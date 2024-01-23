Моются в тазиках и собирают снег на улицах: во в.о. Крыму после снегопада в кранах уже четверо суток нет воды

Во временно оккупированном Крыму новая коммунальная катастрофа. После сильного снегопада 19 января на полуострове реки вышли из берегов, водохранилища оказались переполнены. Гидроузлы вышли из строя, а грязная вода оказалась в трубах. Самая плохая ситуация в Севастополе, там даже объявили несколько дней выходными.

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"Власти" обещают вернуть воду только в четверг, 25 января. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Всему виной природа?

В Крыму после массового блэкаута 18 января из строя вышли еще и насосные станции. Кроме того, на полуострове за один день выпала треть месячных осадков, и теперь жители некоторых городов и сел, включая Севастополь, с пятницы 19 января живут без воды.

"Власти" во всем обвиняют природу – много снега, много воды. И заявляют, что якобы из-за небывалых осадков в горах образовались селевые потоки, которые вместе с мусором, старыми деревьями ринулись в реки. В результате переполнились водой водохранилища, а вода настолько замусорена, что ее не могут фильтровать. Поэтому пришлось остановить работу гидроузлов.

Территории возле водохранилища и реки затоплены, люди оказались отрезанными от суши. Выбраться оттуда самостоятельно они не могут поскольку вода залила все дороги вокруг.

На самом деле в течение 10 лет оккупанты не делали капитальных ремонтов водопроводов, очистных сооружений, насосных станций и т.д. В результате "неожиданно" выпавший зимой снег стал причиной настоящих катаклизмов на полуострове.

В Севастополе объявили выходные дни из-за воды

Вода уже несколько дней не подается в дома жителей Севастополя.

Севастопольцы рассказывают, что моются в тазиках, стоят в очередях к водовозкам и собирают снег на улице, который топят в ведрах и используют в быту.

Несмотря на торжественные обещания представителя оккупационной власти Крыма Михаила Развожаева вернуть воду вечером 20 января, жителям Севастополя ее увидеть так и не удалось.

В понедельник, 22 января Развожаев объявил сокращенный рабочий день в городе. А во вторник и среду, 23 и 24 января вообще выходными. Также отменены занятия в школах, колледжах, вузах. Это означает, что отремонтировать вышедшее из строя старое оборудование и очистить грязную воду так и не получилось.

Как оказалось, в Севастополе всего 6 водовозок на весь город. Поэтому дождаться чистой воды удалось далеко не всем. Срочно в город со всего полуострова пригнали еще 8 специальных машин и еще 6 передали военные оккупанта. Но и этого оказалось мало в условиях, когда почти во всем городе уже четвертые сутки сухие краны.

В то же время без воды живет часть населения Алушты, Керчи, Симферополя, Бахчисарая, Феодосии, Красноперекопа, Судака. Туда также подвозят воду, но хватает не всем.

В магазинах раскупили все запасы бутилированной воды, ее не успевают подвозить, а цены торговцы подняли. Тоже самое и с водой из автоматов.

Одним из самых пострадавших населенных пунктов оказался Сахарная головка. Тут затопило даже электроподстанцию. Поэтому люди сидели без воды и света.

Больницы тоже остались без воды

Жители полуострова возмущены не только тем, что вынуждены жить без воды. Они жалуются, что когда в квартиры на час-полтора по графику подают воду, то из кранов на самом деле идет грязная жижа.

"Чтобы запастись водой, нужно ее минут 20 сливать. Идет один песок. Уже все краны забились от такой воды. А потом придет платежка как за золотую воду, придется оплачивать", – рассказывает жительница Севастополя Жанна.

Люди сообщают, что от такой воды у них выходят из строя даже счетчики.

Недовольны крымчане и тем, что школьников придется оставлять дома.

"В школах, значит, воды нет, туалеты и столовые работать не могут. А дома что нам с этим делать? Ни обед приготовить, не в туалет сходить, даже умыться нечем! Что там Развожаев по этому поводу думает?" – возмущается жительница Севастополя Анастасия Андреева.

"Я в этой ситуации чувствую себя участником шоу "Последний герой" – не умыться, не побриться, ни воды попить", – написал в запрещенной VK Алексей Леонов.

Также севастопольцы рассказывают, что их "губернатор" заявил, что в городе есть три вида водоводов, но все они секретные. Из-за этого в одни дома вода поступает по графику, а в другие вообще сутками не доходит.

"Фантазии нашего "губернатора" давно известны. Мы уже на них не обращаем внимания. В северной части города есть чистая вода в квартирах, потому что она подается из скважин. Мы живем в другой части. У нас дом находится на возвышенности, поэтому воды мы не видим четвертые сутки. А внизу в кафе вода есть. Нам иногда там разрешают набрать ее в бутыли и даже воспользоваться их туалетом. Вот так и живем", – описывает ситуацию пенсионерка Татьяна Федоровна.

Хуже всего приходится пациентам больниц. Тех, кого можно было, уже выписали домой. Для остальных нет воды даже в туалетах.

"Наши санитарки не могут столько воды натаскать. Только на третьи сутки договорились, что к нам приедет водовозка и доставит больше воды. Но этого тоже надолго не хватит. В туалетах уже антисанитария. А в столовой уже нечем мыть посуду", – жалуется сотрудник Севастопольской больницы.

С четверга, 25 января в Севастополе ожидаются обильные осадки – дождь и мокрый снег. Они не прекратятся как минимум еще неделю. Сможет ли устаревшая водопроводная система справиться с такой бедой неизвестно. Но "власти" уже предупредили жителей, что авария может повториться. И с 22 января в отдельных районах Севастополя даже ввели чрезвычайную ситуацию.

Также воды не будет вообще с вечера 22 января до вечера 24 января, ее не будут подавать даже по графику, а будут копить на гидроузлах.