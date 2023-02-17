Моста не будет? Люди ''регионала'' Злочевского захватили коммунальный участок в Киеве и обустроили там перевалку песка - СМИ

Фирма "Ровно-Стройматериалы", которую связывают с бывшим беглым министром Злочевским, самовольно заняла коммунальный участок на Рыболовном острове в Киеве и обустроила там площадку для перевалки песка. Часть этой земли ранее была отведена под строительство нового моста, часть находится в пользовании стратегического завода.

Видео дня

Об этом сообщает "СтопКор", журналисты которого вместе с активистами провели расследование. По их данным, в Киеве по адресу ул. Электриков, 26 работает подпольный пункт перевалки песка, где ископаемые выгружаются из барж в промышленных масштабах. На точке незаконно возведена причальная стенка и работает техника ООО "Ровно-Стройматериалы". При этом под незаконное складирование песка дельцы задействовали территорию предприятия "Кузня на Рыбальском" и коммунальный участок, отведенный под строительство моста.

Речь идет, в частности, о части участков с кадастровыми номерами 8000000000:85:315:0006 и 8000000000:85:319:0032, на которой была зафиксирована причальная стенка и весовой комплекс ООО "Ровно-Стройматериалы".

Присутствовавшие на месте работники подтвердили журналистам издания, осуществляющие деятельность в интересах бенефициаров компании – Михаила Темника и Юрия Сорокина. Однако предоставить никакие разрешительные документы или документы на право аренды (субаренды) участка не смогли.

По данным расследования "СтопКора", фирма ООО "Ровно-Стройматериалы" была зарегистрирована в Киеве в 2014 году под названием ООО "Купол-Соль", впоследствии ее переименовали и изменили основной вид деятельности. А в 2022 году в состав соучредителей предприятия вошел Михаил Темник – один из бизнес-партнеров скандального министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского.

Николай Злочевский – бывший регионал и владелец крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma, который с ноября 2019 года находится в розыске и прячется за границей. Его фамилия фигурирует в истории о попытке подкупа НАБУ и САП рекордной взяткой в 6 млн долларов. А недавно о Злочевском снова упомянули в связи с давним экологическим преступлением.

В феврале 2023 года НАБУ объявило подозрение экс-заместителю Злочевского – Дмитрию Мормулю в масштабных злоупотреблениях при закупке услуг по дистанционному зондированию земли. По информации источников "СтопКора", правоохранители также изучают причастность к делу Юрия Сорокина и Михаила Темника - фактических владельцев ООО "Ровно-Стройматериалы".

Редакция "СтопКора" направила запрос в ООО "Ровно-Стройматериалы" с просьбой объяснить, по какому праву фирма разместила точку перевалки песка на коммунальном участке, часть которой является территорией киевского завода "Кузня на Рыбальском", и есть ли у компании документы на гидротехническое сооружение – причальная стенка. Однако ответа так и не последовало.

Журналисты издания также попытались разыскать представителей ООО "Ровно-Стройматериалы" по адресу: пр. Победы, указанной при регистрации. Однако ни одного офиса в здании нет. Но параллельно с этим выяснилось, что в соседнем кабинете того же здания-призрака зарегистрирована еще одна одиозная структура – ООО "Премиум Компани", известная участием в скандальных закупках Минобороны.

В свою очередь, завод ЧАО "Кузня на Рыбальском", на территории которого люди Злочевского самовольно складируют песок, находится в состоянии банкротства. В апреле 2021 года на этом предприятии проводилось обыски ДБР. По данным следствия, в 2016-2018 годах МОУ закупило катера производства завода, в результате чего государству был причинен ущерб на 500 млн грн.

По факту самовольного захвата коммунального участка и незаконного возведения причальной стенки на Рыбальском острове представителями ООО "Ровно-Стройматериалы" журналисты обратились в компетентные правоохранительные органы.

15 февраля 2023 г. Отдел полиции в речном порту "Киев" ГУ Нацполиции в г. Киеве зарегистрировал соответствующее заявление (сообщение) об уголовном правонарушении.