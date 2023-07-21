Мосийчук упрекнул министра Галущенко в закупке автобусов по 730 тыс. долларов

Министр энергетики Герман Галущенко может быть уволен с должности вслед за министром культуры Александром Ткаченко. Такое мнение высказал экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем телеграмм-канале.

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Речь идет о компании "Энергоатом", которая ввиду убыточности планирует увеличить тарифы на электроэнергию для населения, но при этом закупает 10 электробусов для перевозки персонала, ценой по 736 тыс. дол. с поставкой в 2024 году.

Кроме того, "Энергоатом" планирует закупить зарядки для электробусов по 65 тыс. дол. каждая.

Мосийчук утверждает, что переплата на этой закупке составляет более 60 миллионов гривен, и спрашивает у министра Галущенко, сколько можно было купить дронов для армии на эти деньги?

"Не боится господин министр энергетики Герман Галущенко в компании министра культуры Александра Ткаченко и добровольно принудительно уйти", - пишет Мосийчук.

Министра культуры Александра Ткаченко уволили после скандала с государственным финансированием телесеривалов. Было заключено 17 контрактов более чем на 150 млн гривен.

"Энергоатом" в свою очередь закупает автобусы по цене, по которой, как посчитал нардеп Ярослав Железняк, можно было купить 3 Mercedes Maybach, или 7 Tesla X, или все 10 обычных автобусов вместо одного чтобы людей к станциям возить….