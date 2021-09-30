Мошенница из Одессы выманила более миллиона гривен у желающих пригнать авто из США. Фото

Сотрудники Нацполиции провели в Одессе задержание местной жительницы, которая в результате мошеннической схемы обогатилась почти на 1 млн грн. Эти деньги она получала от своих жертв, которым обещала выкупить на американских аукционах автомобили и оформить их растаможку.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Курс Одесса". Женщина взяла в аренду офисное помещение почти в самом историческом центре города, чтобы вызвать доверие в своей солидности у потенциальных клиентов.

"Здесь она предлагала людям полный пакет услуг по подбору, покупке, перевозке и растаможке автомобилей из США", – пояснили авторы публикации.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемой по ч.3 ст. 190 (Мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Теперь женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жительницу Умани обманул ее возлюбленный с сайта знакомств, который представился жителем Америки. Женщина доверилась незнакомцу и перечислила на его нужды почти 200 тыс грн.