Мошенники отбирают все сбережения украинцев: схемы обмана и как не стать жертвой

Аферисты играют на доверчивости жителей разных регионов Украины и легко их обманывают. И если одним мошенникам требуется для этого личный контакт, то другие "работают" удаленно – зачастую находясь за сотни километров от своих жертв.

О том, какие схемы используют преступники и как уберечься, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одна из наиболее распространенных и эффективных схем, которую успешно используют мошенники, это "родственник в беде". Жертвой подобных аферистов стал 86-летний житель города Винники, который отдал 114 тыс. грн якобы для проведения срочной операции его сыну.

"Неизвестный позвонил пенсионеру и рассказал, что его родной человек попал в ДТП. Пожилой мужчина поверил в произошедшее. Назвал аферисту свой адрес, а когда тот приехал – отдал деньги. Когда же выяснилось, что с сыном все в порядке, пострадавший обратился в полицию. К раскрытию преступления задействовали оперативников Управления уголовного розыска полиции Львовщины. Мошенником оказался 35-летний житель Луганской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности", – рассказали правоохранители.

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Жертвой такой же схемы стала и 75-летняя киевлянка, которая после визита мошенника лишилась 150 тыс. грн. "Мужчина заявил, что ее дочь попала в аварию и находится в реанимации – потому срочно нужны деньги на лечение. Аферист был настолько убедителен, а женщина взволнована, что сразу же поверила в худшее и сказала, куда подъехать. Деньги передала в квартире", – рассказали OBOZREVATEL в полиции.

Важно знать: если вам позвонил неизвестный человек и сообщил, что ваш родственник попал в ДТП, сейчас находится в больнице или же в полиции, не паникуйте. Первым делом спросите ФИО вашего родного человека и город, где это произошло. Аферисты часто звонят наугад, ничего о вас не зная – не облегчайте им "работу"! На этих вопросах преступники уже могут "посыпаться". Ведь если ваша дочь час назад вышла из дому, например, в Днепре, то уж никак не может оказаться сейчас во Львове.

"Никогда настоящие медики не поедут домой к родственникам пострадавших, чтобы взять деньги на лечение. Если что-то случилось, то позвонят и скажут, где находится ваш родной человек, назовут больницу и адрес", – говорят оперативники.

Огромное количество жертв мошенников – это украинцы, которые хотят сэкономить на покупках. Преступники заводят фейковые аккаунты в социальных сетях и на различных сервисах объявлений, а затем любым способом выманивают предоплату.

Например, в Николаевской области аферисты "продавали" одежду и обувь по цене намного ниже рыночной. Никакого товара на самом деле не существовало, однако мошенники получали предоплату на подконтрольные им банковские карты, а затем блокировали покупателей.

Такую же схему использовали и во Львовской области осужденные, отбывающих наказание в исправительной колонии. Жертвами "сидельцев" стали девять человек.

"Смотрящий" создал организованную преступную группу, в которую вошли трое осужденных. Злоумышленники размещали онлайн-объявления о продаже дров и брикетов, а также о восстановлении и изготовлении водительских удостоверений или документов для трудоустройства за рубежом. После получения от заказчиков денежных средств они прекращали контакт с потерпевшими, а полученные деньги использовали на собственные нужды", – рассказали в полиции.

Теперь мошенникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Очень важно запомнить простое правило. Если вы нашли продавца в социальных сетях, сразу обсудите возможность оплаты наложенным платежом – таким образом вы избежите обмана. Если продавец реальный, в этом случае на почте вы сможете осмотреть товар и только после этого заплатить за него.

В последнее время "возродилась" схема с фальшивым обменом валют. Преступники размещают в сети выгодное предложение о покупке, а при встрече подсовывают сувенирные купюры.

Жертвами таких аферистов стала семейная пара, которая в итоге потеряла деньги на покупку собственной квартиры в Киеве.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло на улице Регенераторной. "Муж с женой (обоим по 30 лет) собирались продать доллары. Мужчина нашел в интернете выгодное предложение и связался с покупателем. О встрече договорились в оживленном месте – возле фитнес-клуба. Меняла предупредил, на каком автомобиле подъедет и назвал номерной знак", – рассказал наш собеседник.

В назначенное время подъехал KIA Optima, в который и села семейная пара, которая хотела обменять более 49 тыс. долл. (в гривне это 1 млн 350 тыс.). В машине уже находились два человека: за рулем сидел мужчина, рядом с ним на пассажирском сиденье – женщина.

"Ей отдали доллары, она их пересчитала и передала "клиентам" пачки гривен в банковской упаковке и в герметичных целлофановых пакетах. Никаких сомнений у супругов не возникло, и они вышли из авто", – сообщил источник.

После этого муж с женой пошли в отделение банка, чтобы внести деньги на покупку квартиры, однако оказалось, что банкноты не настоящие – на них было указано, что это сувенирная продукция, которая не является платежным средством.

По словам оперативников, киевляне могли не стать жертвой мошенников, если бы меняли валюту в официальном пункте или же в банковском отделении. Но желание сэкономить привело к потере всех сбережений