'Моршинская' требует от власти отменить противозаконно проведенный конкурс АРМА и защитить бизнес от рейдеров

Продолжается противодействие компании IDS Ukraine ("Моршинская") попытке рейдерского захвата, поддерживаемого АРМА и другими представителями государственных институций, среди которых Бюро экономической безопасности и суды. Представители юридической команды компании дали пресс-конференцию в ИА Интерфакс-Украина, где выступили с требованием к власти отменить проведенный АРМА конкурс по отбору управляющего, а также законодательно защитить интересы неподсанкционных акционеров компании и государства.

50,01% компании IDS Ukraine принадлежит неподсанкционным акционерам, а российский олигарх Михаил Фридман формально опосредованно владеет лишь долей в бизнесе размером 18,23% и фактически с 28 февраля 2022 г. вместе со своими партнерами по "Альфа Груп" отстранен от управления. Компанией руководит украинский Совет директоров, состоящий из топменеджмента и неподсанкционных акционеров, возглавляемый Всеволодом Биласом, который в свое время начал производство "Моршинской".

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На пресс-конференции юристы компании рассказали о процессуальных нарушениях АРМА, включая избрание управляющим прямого и менее успешного конкурента IDS Ukraine – ООО "Карпатские минеральные воды" ("Карпатская родниковая"), которое не имеет ни разрешения АМКУ на экономическую концентрацию, ни лицензии НКЦФР на управление корпоративными. правами. А также о неправомерных судебных решениях, связанных с избранным управляющим.

"Такие масштабы и количество нарушений по делу одной компании ярко свидетельствуют о существовании противоправного сговора, направленного на захват активов "Моршинской", - рассказал адвокат Маркиян Бем. - Ситуация выглядит как классическая рейдерская схема: заручившись поддержкой государственных структур, одна компания - ООО "Карпатские" минеральные воды" — под ширмой управления корпоративными правами пытается захватить полный контроль над активами и операционной деятельностью другой компании — IDS Ukraine".

По мнению Вадима Вички, директора по юридическим вопросам и экономической безопасности, рейдеры пытаются перехватить у государства лакомый актив, оставив бюджет без ожидаемых поступлений от продажи доли подсанкционных акционеров.

"Мы считаем своим делом чести и миссией предотвратить это. Именно поэтому менеджмент компании настаивает на скорейшей юридически безупречной конфискации доли подсанкционных акционеров. А это означает отмену проведенного с вопиющими нарушениями конкурса на отбор управляющего и внесение законодательных изменений, которые предоставят неподсанкционным акционерам компаний с долей подсанкционных лиц в бизнесе право приоритетного получения переданных в АРМА активов в управление", – сказал он.

Относительно упомянутых законодательных изменений Вичка подчеркнул, что сейчас СМИ цитируют слова главы АРМА Елены Думы, в которых в привязке к законопроекту №6233 как основная проблема управления арестованными активами определяется необходимость согласования действий с акционерами.

"Вопрос не в подсанкционных акционерах. У IDS Ukraine есть более 50% неподсанкционных, среди которых граждане Британии, правительство Грузии, тот же отец-основатель "Моршинской" Всеволод Билас. Что делать с ними? Право частной собственности неприкосновенно. Судебный арест активов оставляет за неподсанкционными акционерами их законные права владеть и пользоваться своим имуществом, участвовать в управлении компанией и определять ее стратегию Так почему же не предоставить таким акционерам и в случае IDS Ukraine, и в других подобных кейсах приоритетное право стать управляющими переданных в АРМА активов? Или кто-то считает, что сторонний управляющий, а тем более конкурент заинтересован в сохранении актива больше, чем его законные владельцы? Как вы видите, интересы неподсанкционных акционеров и государства полностью совпадают".

Компания IDS Ukraine была основана в 1996 году, с 2013 г. в состав ее акционеров вошла "Альфа Групп" (Михаил Фридман и др.), представители которой сейчас находятся под санкциями и не оказывают влияния на деятельность компании. 100% корпоративных прав компании арестовали и передали в АРМА. Как убеждены в IDS Ukraine, это было противоправно, поскольку электронные ценные бумаги не могут содержать следов преступления, а следовательно, и быть вещественными доказательствами в соответствии с определением этого понятия в законодательстве. Кроме того, арест 100% корпоративных прав является незаконным, поскольку 50,01% в бизнесе принадлежит неподсанкционным акционерам, включая правительство Грузии, британских и украинских граждан.