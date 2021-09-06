Монастырский о расследовании дела Шеремета: по заказчикам изучаются все версии

Продвижение хода следствия по выяснению личностей заказчиков убийства украинского журналиста Павла Шеремета состоится после оглашения решения суда по исполнителям. Сейчас правоохранители изучают все доступные версии.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он подчеркнул, что не имеет полной информации по данному делу, поскольку глава МВД не имеет таких полномочий.

"У министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права", – заметил он.

При этом Монастырский указал, что никакая из версий по возможным заказчикам резонансного преступления не остается без внимания правоохранителей. Сейчас проходят дополнительные, следственные действия, собирается и изучается новая информация.

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"Но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям. Тогда уже обществу можно будет сообщать о конкретных подвижках, чтоб не было оказано давление на действующее судопроизводство", – заключил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году исполнилось ровно пять лет со дня гибели журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. В этот день поклонники Павла и его деятельности собрались на улице Ивана Франко в Киеве у места взрыва бомбы заложенной под дно его автомобиля.