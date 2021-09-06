Полиция передала материалы дела по ДТП с Трухиным в ГБР, – Монастырский

Полиция передала материалы дела по ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина в Государственное бюро расследований (ГБР), поскольку именно Бюро по подследственности расследует дела, субъектом которых является народный депутат.

Соответсвующее пояснение дал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, согласно закону, если возможным субъектом правонарушения является спецсубъект, которым является народный депутат, то расследованием должно заниматься ГБР.

Он добавил: "Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть".

Как сообщалось, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.