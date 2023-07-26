Молдова высылает почти 60 российских дипломатов на фоне шпионского скандала: в РФ угрожают ответными мерами

Молдова приняла решение выслать около 60 российских дипломатов. В частности, правительство Молдовы 26 июля объявило о сокращении количества аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства РФ в Кишиневе с 84 до 25 человек.

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Об этом во время брифинга заявил спикер премьер-министра Дорина Речана, Даниэль Воде, сообщает Deschide.MD. Он отметил, что количество дипломатических должностей было уменьшено до 10, а количество технических сотрудников сокращено до 15.

"Это было принципиальное решение, которое власти Кишинева сообщили представителю Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел", – рассказал Воде.

Позже представители МИД высказали комментарий по поводу этого решения, заметив, что оно является результатом многочисленных недружественных действий со стороны РФ в отношении Республики Молдова, не имеющих отношения к дипломатическому мандату, а также попыток дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

Вероятно, такой шаг со стороны правительства Молдовы стал ответом на расследование Jurnal TV и The Insider, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове были установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для шпионажа. После обнародования этой информации, МИД Молдовы пригласил российского посла Олега Васнецова с целью получения объяснений по поводу действий российских спецслужб в Кишиневе.

В то же время, после того, как Кишинев принял решение сократить численность российских дипломатов в Республике Молдова, Москва пригрозила расправой. Так, спикер российского МВД Мария Захарова назвала действия властей Молдовы "необоснованными и недружественными, которые не останутся без ответа".

"Это новый шаг к разрушению двусторонних отношений кишиневским режимом. В своем желании выступить перед своими западными спонсорами на стороне русофобии официальный Кишинев опускается все глубже, активно заимствуя украинский и балтийский опыт", – сказала Захарова.

Относительно обвинений в шпионаже Захарова заявила, что расследование, связанное с антеннами на крыше посольства в Кишиневе, является чисто "фантастической историей", которая "не имеет ничего общего с реальностью".

"Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, мы выступаем за развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с Республикой Молдова. Мы уверены, что граждане Молдовы это знают и не воспринимают антироссийские инициативы власти", – заявила пресс-секретарь российского МВД.

Ранее сообщалось, что посольства России в странах Европы занимаются радиоэлектронной разведкой посредством установленных в дипмиссиях антенн. Таким образом, их специальные сотрудники могут перехватывать сигналы сотовой и защищенной спутниковой связи.

Сообщается, что наибольшим количеством антенн оборудовано посольство РФ в Брюсселе – их там 17. Также не менее десяти аналогичных устройств расположены на представительствах в Мадриде, Праге, Белграде, Лиссабоне, Софии и Никосии.

Также OBOZREVATEL писал, что российские дипломаты стали "изгоями" в мире, столкнувшись с бойкотом и высмеиваниями. Так, дипломаты США, Великобритании, Албании и Мальты демонстративно покинули неформальное заседание Совбеза ООН, когда с речью выступала детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова.

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