Могла взорваться граната: во Львове в квартире раздался взрыв, есть погибший и раненый

Во Львове вечером 31 марта прогремел мощный взрыв в жилом доме на улице Замарстыновской, 150 Шевченковского района. В результате происшествия, один человек погиб, один – ранен.

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Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По предварительным данным, в квартире могла взорваться граната. Сейчас правоохранители устанавливают все детали трагедии (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"31.03.2023 в 23:10. Взрыв ядерная граната на ул. Замарстыновской 150, есть пострадавшие один человек, также один человек погиб. На месте работают все соответствующие службы", – сообщил нардеп.

В сети также пишут, что взрыв произошел около 23:10. В 00.00 на месте происшествия уже работали все службы: медики, правоохранители и спасатели.

Жителей дома, где произошел взрыв, а также соседних многоэтажек, просят не выходить на улицу. В то же время, местные паблики сообщают, что часть жителей Шевченковского района осталась без света.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Фастовском районе Киева произошел взрыв боевой гранаты. В результате происшествия 21-летний парень получил тяжелую травму руки.

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