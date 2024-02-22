Семью из Бахмута поселили у известного композитора под Киевом. Они сбежали в РФ и говорят, что украинцы продают детей на органы

Многодетная семья Мезенцевых из Бахмута Донецкой области, которую эвакуировали из-под обстрелов "Белые ангелы" еще в декабре 2022 года и которую приютила под Киевом семья известного украинского композитора, сбежала в Россию. Теперь супруги выступают на пропагандистских телеканалах и обвиняют своих спасителей в "торговле детскими органами".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Семья из Бахмута участвует в российской пропаганде

На российских телеканалах появился телесюжет, в котором мама многодетной семьи из Бахмута рассказывает, что их угрозами и силой эвакуировало из прифронтового города в Киевскую область полицейское подразделение "Белые ангелы".

Мать троих детей Анна Мезенцева заявляет, что она хотела "освобождения" города от Украины. Они скрывались в подвале многоэтажного дома и все время отказывались от эвакуации.

Но однажды в подвал пришли "Белые ангелы" и заявили, что если они не уедут, то завтра в их многоэтажку прилетит снаряд.

"Нас сдала учительница старшего сына Дани. А так я все время писала заявления, что беру ответственность за детей на себя", – заявила Анна.

Кроме этого, переселенка утверждала, что якобы полицейский экипаж разлучал родителей с детьми, хватал детей на улице и увозил. А потом не всех детей могли найти.

"Приняли закон, что можно забирать детей и лишать родительских прав. Просто забирали детей и вывозили (Решение о принудительной эвакуации детей, когда родители или опекуны обязаны уехать из опасного населенного пункта, принимает областная военная администрация. Процедура предусматривает эвакуацию несовершеннолетнего вместе с родителем, который не может отказаться от выезда из опасного населенного пункта. – Ред). И не у всех потом получалось найти их, им говорили: езжайте в Константиновку", – уверяет жительница Бахмута.

Кроме того, многодетной матери не нравилось, что ее снимали иностранные журналисты, спрашивали про русский язык, а она не могла сказать правду, потому что якобы боялась СБУ.

По словам российских пропагандистов, семья сумела заработать денег и уехать к родственникам в Сочи через Европу.

Вывезли и передали волонтерам

На самом деле все, что рассказали Анна и Николай Мезенцевы, ложь. В Киевской области, в Ворзеле, родителей и их троих детей – 8-летнего Глеба, 9-летнюю Мирославу и 12-летнего Данила – приютила семья известного украинского композитора, Героя Украины Игоря Поклада.

Ими занимались супруга музыканта Светлана и волонтер Константин Гудаускас, который во время оккупации вывез 203 человека из Бучи.

Есть видео, на котором зафиксировано, как 22 декабря 2022 года вывозили из Бахмута эту семью. Они заранее знали, что за ними приедут "Белые ангелы", семья приготовила несколько сумок с вещами и ждала машину.

Детей и родителей посадили в специальный бронированный автомобиль. Затем в пункте несокрушимости их тепло встретили, детям подарили подарки от Святого Николая.

После этого ими занялись волонтеры.

Семья обнаружилась в Европе

"Эту семью действительно разыскивала учительница Дани. Она беспокоилась о них, поднимала все службы, чтобы вывезти из фронтового города детей. Потом они оказались на одной передаче телеканала СТБ, куда экспертом был приглашен и наш друг Константин Гудаускас. Там была эта семья, говорили, что они только вышли из подвалов Бахмута и их нужно куда-то поселить. Им предлагали жить в монастыре, но там надо было ходить на службы, а им не очень хотелось.

После передачи Константин сразу приехал к нам и рассказал эту историю. У меня тогда болела мама, а ее квартира пустовала. И мы решили поселить эту семью туда", – рассказывает Светлана Поклад.

Квартира 50 кв. м в Ворзеле, в прекрасном месте. Светлана и Константин сразу поехали в магазин, купили для них одеяла, подушки. Приобрели им новую одежду, закупили продукты. Обеспечили всем.

"Они даже растрогались, когда увидели все это, с какой теплотой и заботой к ним относятся. Помогали им с оформлением, регистрацией, детей нужно было отправлять в школу. Дети в семье – прекрасные. Даня сразу попросился к нам на волонтерский склад помогать. Мирослава и Глеб немного занимались музыкой.

Их папа Коля очень такой мастеровитый. Он сам пек хлеб. Потом предложил нам выложить печь. Мы ему заплатили, он еще не хотел брать деньги, но я настояла, потому что это для детей. Все время мы ему находили какую-то подработку. А вот Аня, она была очень скрытной, вся в себе. Бывало час просидит, а скажет только пару слов. Это я уже сейчас поняла почему, видимо, боялась что-то не то ляпнуть", – говорит Светлана.

Анна заявила, что они свободные люди

У Светланы сохранились видео, где она и Константин гуляют с этой семьей, посещают музей бабочек, который привел в восторг детей. Посещают кафе. Они же устроили день рождения для Данила, которому тогда исполнилось 13 лет.

Казалось, что все было прекрасно. Потом Светлана была занята своей больной мамой и не навещала семью, не беспокоила их. Они ни за что не платили, должны были только передавать показания счетчиков.

Однако после февраля Анна и Коля перестали передавать показания счетчиков. А когда Светлана в мае предложила встретиться, чтобы самой снять показания, Аня написала, что они уехали к сестре в Черновицкую область. Мол, потом вернемся и тогда встретимся.

После этого семья совсем пропала, а Светлану и Константина они заблокировали во всех соцсетях и мессенджерах. Чуть позже следы семьи обнаружились в Европе. И когда Светлана все-таки достучалась до них, Анна повела себя странно.

"Она написала мне, что они свободные люди и могут делать что хотят, что они нам не рабы. Я была удивлена. При этом она написала, что они скоро вернутся и чтобы я квартиру не сдавала", – рассказывает она.

Собирались в спешке, вещи разбросаны

Когда Светлана все-таки смогла попасть в квартиру, то была в шоке. Такое впечатление, что семья собиралась в большой спешке, в какой-то панике. Вещи были разбросаны. В холодильнике полно продуктов. Т.е. они уезжать не планировали, это был какой-то очень срочный отъезд.

"Никаких денег на поездку в Сочи через Европу они заработать не могли. У Коли были временные подработки, и они что-то получали как переселенцы. Это не те средства, на которые можно отправляться в такую дорогу. Нет, их явно спонсировали. И мне кажется, что у них был какой-то куратор, который говорил им что делать и куда ехать", – уверена Светлана.

К тому же семья ранее рассказывала, что у них есть родственники в Казахстане и что они потом поедут к ним. Ни о каком Сочи они не вспоминали.

Можно лишь догадываться, почему многодетные родители решились на такие съемки для российских пропагандистов, зачем им придумывать истории о том, что кто-то в Украине вывозит людей на органы. Но после таких историй, к сожалению, доверие к переселенцам серьезно падает.