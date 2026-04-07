'Много трупов лежит, обгоревшие, разорванные': пленный оккупант рассказал, что его ужаснуло на поле боя, и пожаловался на командование. Видео

Украинские бойцы взяли в плен 38-летнего российского оккупанта Андрея Мигура из Красноярска. Мужчина решил пойти убивать украинцев, чтобы не сидеть в тюрьме.

Однако на фронте он столкнулся с настоящими реалиями войны, в виде неадекватных указаний со стороны командиров и ужасных картин с убитыми военными РФ. Об этом говорится в проекте "Хочу жить".

Оккупант рассказал правду о фронте и командовании РФ

Андрей Андреевич Мигур – довольно необычная личность: имеет немецкие корни и называет себя националистом. У мужчины криминальное прошлое и многочисленные татуировки на теле.

Как и многие новобранцы в российской оккупационной армии, он подписал контракт, чтобы избежать заключения, однако реальность войны оказалась значительно жестче, чем ее подают в пропаганде.

По его словам, условия на фронте даже хуже, чем в местах лишения свободы, и он неоднократно жалел о своем решении. На вопрос, что мужчина видел самое страшное на войне, он ответил:

"Трупы там, два или три парня, разорванные лежали... Вообще много трупов наших лежат обгоревшие, разорванные. Я спал в траншее, ночью лег, а потом глаза открываю и в метре нога чья-то лежит, все разбросано было".

По его словам, в атаку их бросали буквально через тела погибших предшественников, а подразделение понесло значительные потери из-за неадекватных решений командования, которое отправляло бойцов на верную смерть.

"Я считаю, что основные потери от того, что мы имеем **бнутое командование, которое отправляет людей на смерть и все они даже не доезжают до цели... Из 70-ти человек со мной – 50 зэки. Это называется "расходный материал". Соответственно, если ты "трехсотый", нам говорили, лучше по рации не докладывать – вас свои же добьют. Эвакуации нет и не будет", – рассказал Андрей Мигур.

В такой ситуации плен стал для него единственным шансом сохранить жизнь, и именно бойцы украинских десантно-штурмовых войск фактически спасли его.

"Я не в плен попал. Мне жизнь спасли", – подчеркнул оккупант.

В проекте отметили, что подобный шанс выпадает не всем, а российское командование нередко уничтожает собственных военных, которые пытаются сдаться.

"Если вы не хотите доводить до крайности и играть с судьбой в "украинскую рулетку" – обращайтесь к проекту "Хочу жить". Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность", – указано в сообщении.

