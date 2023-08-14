Митрополит УПЦ МП Павел после выхода под залог нашел себе адвокатов, засветившихся по громким делам. Эксклюзивные подробности

Одиозный митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь, более известный как Паша Мерседес, вышел из зала Соломенского суда и сразу увеличил число адвокатов. Некоторые них были замечены в резонансных процессах прошлого и также вызывают сомнение в профессиональной чистоплотности.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники. Так, дополнительными защитниками священника стали:

Доманский Андрей Олегович 1979 г.р, уроженец Киева. Член адвокатского бюро "Марченко и партнеры". Управляющий Адвокатского объединения "АМАТ". Кроме адвокатской деятельности Доманский позиционирует себя как журналист и общественно-политический деятель. В 1999 году представлял интересы нардепа от "Коммунистической партии" Александра Мороза Верховном суде Украины. Отличился ведением ряда резонансных дел, в частности: дело Николая Кохановского по погрому российских банков, дело Станислава Краснова за участие в Революции Достоинства и блокады оккупированного Крыма, дело Кирилла Вышинского относительно государственной измены, дело Артура Денисултанова о покушении на убийство Адама Осмаева и Амины по вербовке СБУ, дело по нападению на Мустафу Найема и т.д.

Марченко Дмитрий Иванович 1977 г.р., уроженец Славянска Донецкой области. До 2011 работал в органах уголовного розыска Славянска. Кроме этого, он оказывал правовую помощь экс-мэру г. Славянска, депутату Неле Штепе, которая подозревалась в совершении преступлений, предусмотренных ст.110, 258-5 УК Украины.

До 2011 работал в органах уголовного розыска Славянска. Кроме этого, он оказывал правовую помощь экс-мэру г. Славянска, депутату Неле Штепе, которая подозревалась в совершении преступлений, предусмотренных ст.110, 258-5 УК Украины. Записной Денис Юрьевич,1980 г.р., уроженец Киева. Информация о деятельности юриста предварительно широко не известна.

Напомним, что митрополит Павел мог находиться под стражей в СИЗО в течение 60 дней. Однако некто внес за него залог почти 1 млн долл. США, предстоятель Киево-Печерской лавры вместе с адвокатами поблагодарил за щедрость своих прихожан.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заподозрила митрополита Павла в новых фактах подрывной деятельности против Украины. Подозрение опальному епископу расширили двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

"Согласно данным следствия подозреваемый отрицал существование Украины как суверенного государства. Также священнослужитель назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", продолжающимся с 2014 года", – указано в сообщении.

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