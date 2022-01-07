Вообще без палева, да?

Командование контингентом ОДКБ в Казахстане возложено на командующего ВДВ РФ Андрея Сердюкова.

Если кто запамятовал, что Андрей Сердюков в 2014 году руководил операцией по оккупации Россией полуострова Крым.

Так же, Андрей Сердюков руководил подразделениями российских оккупационных войск на Донбассе, используя позывной "Седов".

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Именно под его руководством был создан Центр территориальных войск, (Новочеркасск, Россия) Южного ПО (Ростов-на-Дону, Россия) для управления проведением операции против Украины. С весны 2015 года Сердюков возглавил Центр территориальных войск.

За курирование операцией по оккупации территорий Украины он указом Владимира Путина в 2015 году получил звание генерал-полковник.

Теперь данный персонаж командует “миротворцами” ОДКБ в Казахстане…