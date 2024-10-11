Минздрав получил более 3 тыс. жалоб на работу МСЭК: Ляшко обещает 'точечную' реформу

В Министерство здравоохранения поступило более трех тысяч жалоб на работу медико-социальных экспертных комиссий. По всем жалобам продолжаются проверки, однако уже сейчас нужно говорить о всей реформе системы и, в частности, реформе прохождения украинцами МСЭК.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он призвал людей и дальше информировать именно Минздрав о фактах нарушений при прохождении медкомиссий.

"Мы имеем где-то более трех тысяч жалоб на работу МСЭК. Мы их ранжируем и сразу в те же МСЭКи направляем проверки для того, чтобы посмотреть, подтверждаются ли жалобы или нет", – заверил Ляшко.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе была разоблачена на коррупции руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, главный врач КЗОЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" Татьяна Крупа. По словам Ляшко, это как раз результат такой проверки жалоб.

"По Хмельницкой, например, МСЭК сразу по результатам жалоб была направлена проверка и было информирование главы областной администрации, чтобы работали с центральным областным МСЭК, потому что мы видим, там были проблемы. Вот проработали, результат все видели на прошлой неделе", – сообщил министр.

Он отметил, что реформирование МСЭК состоится, когда будут сделаны соответствующие наработки. В настоящее время такая работа ведется по двум направлениям.

"Первое – это точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения медико-социальной экспертизы и также должны предотвращать любые манипуляции, или гонения по кругу нуждающихся в установлении инвалидности", – рассказал Ляшко.

Второе направление – это общая реформа медико-социальной экспертизы, но "это более сложный процесс", отметил министр, потому что "имеет два понятия, медицинскую и социальную составляющую". Тем не менее, работа ведется. И, по определению Ляшко, реформа должна привести к минимализации контактов отдельного человека с комиссиями, экспертизами и т.д.

"Несколько факторов нам нужно будет отдискутировать. Поэтому сегодня мы запустили процесс общественного обсуждения, дискуссии с профильными общественными организациями, ассоциациями. Есть две недели, и двигаемся вперед", – пообещал министр.

Кстати, после громкого скандала с главой Хмельницкой областной МСЭК Татьяной Крупой OBOZ.UA изучил декларации и исследовал доходы десятков ее коллег в разных областях. Все это – уважаемые врачи, большинство из которых руководят комиссиями в своих областях десятками лет, были (или до сих пор являются) депутатами местных советов. Что именно мы обнаружили, узнайте здесь.

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