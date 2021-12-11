Для реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года планируется создание специального органа, об этом сказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Для этого в бюджет на 2022 год были заложены средства.

По словам министра этот орган будет размещен в Донецкой области и будет заниматься пространственным развитием, как заложено в этой стратегии.

Помнится, один специальный орган с расположением в Херсонской области уже создавался Министерством. Это было государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", которое должно было заниматься обустройством, содержанием и обслуживанием КПВВ, которое через несколько месяцев после регистрации перекочевало в уютные киевские кабинеты. Из Киева, наверное, виднее, что происходит на КПВВ и удобнее их обустраивать.

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Предполагается, что в результате реализации Стратегии, до 2030 года рост капитальных инвестиций в Донецкой и Луганской областях составит 25%, увеличение доли сложных товаров в реализации перерабатывающей промышленности в Донецкой области планируется на 17%, Луганской - на 20%. Кроме того, планируется сократить уровень безработицы в возрасте от 15 до 70 лет в этих регионах на 8%, а также обеспечить рост уровня занятости в Донецкой области на 56%, Луганской - на 60%.

Таким образом, правительство предлагает полную "перезагрузку" экономики. А главное, что немаловажно, таким образом правительство намерено привлечь жителей неподконтрольных районов Донбасса.

Но хочется напомнить нашим чиновникам, что на сегодня уже на протяжении 8 лет остается ряд нерешенных вопросов, таких как: вопрос жилья, трудоустройства, ряд социальных вопросов, а также свободное пересечение линии разграничения. Вот, что сегодня волнует в первую очередь жителей Донбасса, которые вынуждены были стать переселенцами в своей же стране. Но наше правительство сознательно разделяет жителей Украины, на так называемых коренных украинцев и переселенцев, забывая, что для переселенцев не нужно выдумывать специальные законодательные акты, чтобы защитить их в своей же стране. Конституция - документ, который дает равные права и свободы для всех жителей Украины, в том числе и для внутренне перемещенных своих граждан.

Правительство намеривается привлечь неподконтрольные районы Донбасса, а что на сегодня сделано для жителей Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в других городах своей страны.

Те программы по жилью, которые наша страна каждый год выдумывает новую, еще ни одна из них не доведена до логического завершения.

Восстановить экономику Донбасса – это решение имеет право на существование, но еще немаловажно восстановить сознание общества о том, что внутренне перемещенные жители Донбасса это такие же полноценные граждане Украины как и другие жители нашей страны, с теми же правами и свободами.