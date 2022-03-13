Минобороны РФ похвасталось, что оккупанты "взяли" в Украине село из трех домов

Российские оккупанты похвастались, что захватили в Луганской области село Суровцевка. Это населенный пункт площадью 0,08 квадратных километра, где, вероятно, никто не проживает.

Такую новость распространило Министерство обороны РФ, а пропагандисты активно ее распространили. Об этом в Facebook сообщил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Минобороны РФ отрапортовало, что группировке "ЛНР" удалось взять под контроль Суровцевку. Сложная была операция, полагаю. Объясню. В селе всего три дома, в которых вообще не факт, что кто-то живет (по переписи 2001 года – население 8 человек). Хотели взять Киев за два дня, но взяли за две недели Суровцевку. Идиоты", – пишет Тука.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Минобороны рассказали, что большинство российских генералов не хотят продолжать войну против Украины. Оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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