Мининфраструктуры и СБУ остановили коррупционную схему оформления документов моряков, – Кубраков

Правоохранители при поддержке Министерства инфраструктуры Украины провели операцию по разоблачению коррупционных схем сертификации моряков. Общий объем незаконных операций оценивают в 150 млн долларов ежегодно.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook. По его словам, государство наконец вернуло контроль над всеми данными и сервисами для моряков.

"То, что доступ к Государственному реестру и информационным ресурсам получили посторонние частные лица – это вопиющий случай", – подчеркнул министр.

По словам Кубракова, в преступную схему, годами разрушавшую морскую отрасль, были вовлечены бывшие и действующие должностные лица, а также агенты.

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"От моряков, в зависимости от ситуации, требовали до 8 тысяч долларов. Для тех, кто отказывался платить – создавались искусственные препятствия. Мы делаем все, чтобы это ушло в прошлое", – сказал Кубраков.

Во время следственных действий правоохранители изъяли документы и вещи, подтверждающие незаконную деятельность лиц из государственной и частной сфер. В частности, речь идет о Государственной службе морского и речного транспорта и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Кубраков подчеркнул, что никто не избежит ответственности и поблагодарил СБУ за проведенную работу. Министерство и в дальнейшем будет способствовать расследованию на всех этапах, поскольку защита прав моряков и пресечение коррупционных схем сертификации являются приоритетом.

Сейчас Министерство инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации и USAID/UK aid работает над усовершенствованием системы дипломирования, в том числе использованием международной системы тестирования CES 6.0.

"Мы чувствуем ответственность перед украинскими моряками – потому движемся максимально быстрыми темпами. Скоро отрасль получит удобные и прозрачные государственные сервисы", – заявил Кубраков.

Как сообщал ранее координатор "Большой стройки" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского новая команда Мининфраструктуры работает над развитием украинских портов. В планах – отдать большинство из них в концессию.