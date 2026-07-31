Миллион долларов за уклонение от экстрадиции в Россию: НАБУ разоблачило мошенника со "связями" в СБУ. Фото

Правоохранители разоблачили мужчину, который вымогал у гражданина 1 млн долларов, обещая помочь избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Он уверял, что имеет связи среди руководства Службы безопасности Украины.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Мошенника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обещал "решить вопрос" через руководство СБУ

По данным следствия, история началась после того, как сотрудники СБУ провели обыск в квартире иностранца, имевшего вид на временное проживание в Украине.

После этого подозреваемый заявил мужчине, что якобы имеет влиятельные связи в высшем руководстве СБУ и может помочь избежать уголовной ответственности и экстрадиции в Россию.

Стоимость такой "услуги" составляла 1 млн долларов. Средства должны были передаваться четырьмя платежами по 250 тысяч долларов.

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Получил часть денег и начал угрожать

Следствие установило, что впоследствии во время встречи подозреваемый получил от потерпевшего первые 50 тысяч долларов.

После этого он начал требовать оставшуюся сумму, угрожая потерпевшему физической расправой, убийством и ущемлением его законных прав в случае отказа платить деньги, которые якобы должны были пойти на подкуп должностных лиц СБУ.

Впрочем, как отметили в НАБУ, остальную часть средств мужчина так и не передал "в силу определенных обстоятельств".

В чем обвиняют подозреваемого

НАБУ и САП сообщили фигуранту о подозрении.

Ему инкриминируют:

- подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 27 УК)

- мошенничество в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины),

- вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК Украины),

- покушение на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине раскрыли сговор между должностным лицом ГПСУ и владельцем частной компании-производителя FPV-дронов. Они вымогали у победителя тендера взятку в размере 1 млн долларов за беспрепятственное заключение и исполнение договора на поставку дронов военным.

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