МИД должен провести служебное расследование по поводу пребывания Николая Удянского на консульском посту, – Таран

Глава Центра "Эйдос", старший офицер ВСУ Виктор Таран остро раскритиковал назначение бизнесмена Николая Удянского почетным консулом Румынии из-за возможного российского гражданства и сомнительных связей с криминалом.

Видео дня

Об этом говорится в посте Виктора Тарана на его странице в Facebook, сообщают "Українські новини".

"Действительно ли Украине нужен почетный консул с российским паспортом? Последние дни по Интернету несется история Николая Удянского, почетного консула Румынии. Почему? Все просто - у него кажется есть (или был? но ведь бывших паспортов, а следовательно и гражданств не бывает) российский паспорт. Как написал уже ряд блогеров, в его биографии есть ряд странных фактов, которые тянут на красные флажки: вероятные российские документы, фото с кадыровцами, пишут даже о связи с криминалом и участие в сомнительных криптосхемах", - отметил Таран.

Он отметил, что дипломатический статус предполагает верность украинским интересам, поэтому наличие связей со страной-агрессором категорически неприемлемо.

"А теперь внимание ключевой вопрос! Может ли дипломат с такими связями действительно быть на пусть и почетной, но дипломатической должности? Для меня является откровенно загадкой, как он на нее попал - учитывая его деятельность в бизнесе. То Удянский дипломат или бизнесмен, который использует свой статус для прикрытия определенных схем? Ведь имея статус можно обходить ограничения Нацбанка, привлекая инвесторов к рискованным проектам. Создавать финансовые пирамиды и тому подобное. Так это или нет - должны разобраться правоохранители", - подчеркнул блогер.

Также, по мнению Виктора Тарана, целесообразность пребывания Николая Удянского на должности должна стать предметом служебного расследования МИД.

"МИД должен провести служебное расследование и по его результатам определиться достойно ли такое лицо представлять Украину или Румынию. Потому что если все это правда, то это автоматически дискредитирует национальные интересы. Это не просто конфликт интересов, а прямая угроза национальной безопасности. Если Украина стремится соответствовать международным стандартам, могут ли такие люди, как Удянский, оставаться в дипломатическом корпусе? Общество будет требовать четких действий от власти. Ответственность за назначение сомнительных дипломатов лежит на правительстве, и общество имеет право требовать прозрачности", - отметил Виктор Таран.