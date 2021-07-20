Мэрия Каменского создала коррупционную схему вокруг медзакупок за средства бюджета – СМИ

Мэрия города Каменское Днепропетровской области построила вокруг медицинских закупок коррупционную схему, которая позволила чиновникам во главе с мэром Андреем Белоусовым присваивать крупные суммы из городского бюджета.

Об этом говорится в материале "Аргументы и Факты".

Внедренная недавно в городе практика закупок медицинских препаратов за счет городского бюджета привела к монополизации этого процесса компаниями, записанными на родственников чиновников, утверждает издание.

Так, на одной из сессий горсовета, который контролирует партия мэра "Бджола", было принято решение о создании сети КП "Городская аптека".

"Еще одним решением депутаты отдали на развитие этой сети 20 миллионов гривен. Согласно открытым данным YouControl, директором КП "Городская аптека" значится член партии "Бджола" Максим Чехута, которого своим распоряжением на должность назначил именно Белоусов", – рассказало СМИ.

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Основным предприятием, поставляющим препараты сети коммунальных аптек в значительных объемах, является компания "Укрфармгруп", которую основали кум мэра Белоусова Александр Иванов и его мама – Валентина Иванова.

Члены коррупционной сети также обогащаются благодаря поставкам медикаментов в городские больницы и управление здравоохранения. Фирмы "Днипрофармация", "Диализ Медик" и "Укрфармгруп", связанные с Белоусовым, полностью монополизировали закупки, которые проводит Каменский горсовет. За пару лет они получили от коммунальных больниц, предприятий и управления здравоохранения почти 140 млн гривен.

Деятельность данной схемы привела к смерти одной из пациенток городской больницы.

"В 9-ую городскую больницу через фирмочки окружения Белоусова был закуплен фальсифицированный препарат "Дипрофол". В декабре 2019 года семь пациентов, у которых были назначены плановые операции, получили токсический шок после его приема – у людей отказывали важные органы", – отметило издание, добавив, что одну из пострадавших спасти не удалось.

По мнению журналистов, помощь чиновникам Каменского в реализации схемы оказывает бывший глава ПАО "Укрмедпром" и нынешний руководитель Государственного экспертного центра МОЗ Михаил Бабенко, без чьей подписи препараты не могут поступать в продажу.

Напомним, ранее СМИ рассказали, что полиция открыла против Андрея Белоусова и других чиновников мэрии более 10 уголовных дел по фактам хищения средств и злоупотребления служебным положением.