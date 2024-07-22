Mercedes вылетел на встречную: на трассе Кривой Рог – Днепр произошло ДТП, среди пострадавших трое детей. Фото

Утром 22 июля в Днепропетровской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии 7 человек получили ранения.

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Среди пострадавших – трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

ДТП случилось около 6:00 утра вблизи населенного пункта Светлогорское на трассе Днепр – Кривой Рог. По предварительным данным, 40-летний водитель кроссовера Mercedes вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda, а затем врезался еще в Toyota. Транспортные средства получили существенные механические повреждения.

В результате аварии пострадали водители и пассажиры Skoda и Toyota. На место ДТП прибыли медики и сотрудники полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП. Участок трассы, на котором произошла авария, был перекрыт для движения транспортных средств.

Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины дорожной службы и автобуса, в котором находились граждане Украины. Вследствие аварии 9 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области вечером 21 июля произошла смертельная авария – автомобиль Volkswagen влетел в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, авто двигалось на большой скорости.

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