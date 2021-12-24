Мэра Чернигова заподозрили в многомилионном "схематозе" на ремонте дорог: детали скандала

Следователи территориального управления ГБР Киева провели обыски в коммерческих структурах, якобы афиллированных с председателем Черниговского городского совета Владиславом Атрошенко. Правоохранители проверяют должностных лиц горсовета в причастности к растрате и присвоению бюджетных средств во время проведения ремонта дорог в областном центре.

Обыски прошли в рамках досудебного расследования по уголовному производству №62021100010001013 от 13.10.2021 г. (ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением).

"Сделка проводилась совместно со служащими подконтрольного управления жилищно-коммунального хозяйства и ряда частных структур, деятельность которых координировалась из одного офисного центра", – сообщили в ГБР.

Следственно-оперативная группа во время обысков изъяла черновую финансово-хозяйственную отчетность, печати 31 общества, подтверждающие управление компаниями из центра, а также 1,6 миллионов гривен и 60 тысяч долларов США.

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Как выяснил OBOZREVATEL, в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело четыре тендера на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на сумму около 380 миллионов гривен.

Это тендеры, в которых победили ООО "Дорожно-строительное управление №14" ("ДСУ-14") и коммунальное предприятие "АТП-2528" Черниговского городского совета:

ремонт улицы Киевской (почти 51 млн. грн);

текущий мелкий ремонт объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений в Чернигове (более 150 млн.);

текущий средний ремонт объектов улично-дорожной сети в Чернигове (почти 82 млн. грн);

текущий средний ремонт участков дорог улиц Кольцевая, 1-го Мая, Александровская, Малиновского в г. Чернигове (почти 99 млн.);

Компания "Дорожно-строительное управление №14" принадлежит давнему бизнес-партнеру городского головы Владислава Атрошенко Константину Буденному по ООО "Риел Ко.".

По данным Clarity Project, "ДСУ-14" стала победителем в 162 государственных закупках на общую сумму 2,45 млрд грн.

Что касается тендеров на ремонт дорог в 2021 году в Чернигове, по информации ГБР должностные лица умышленно создавали неконкурентные условия, по результатам которых победителем становилась определенная компания.

"Компания-победитель" заказывала некачественную асфальтобетонную смесь на двух местных заводах, связанных с руководством Черниговского горсовета, по искусственно завышенным ценам. Это привело к проведению некачественного ремонта дорог и бюджетным потерям", – сообщили в Госбюро расследований.

Закупки смеси производились у ООО "Агротранс-Север" и ООО "Черниговагродорстрой". Участок, на котором находятся помещения "Агротранс-Север", находится в собственности города Чернигова в лице Черниговского городского совета и, по данным ГБР, "ни один государственный контролирующий орган за длительный период времени не осуществлял проверку деятельности этой компании, что свидетельствует о ее бесконтрольной деятельности".

За злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, виновным грозит до шести лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.