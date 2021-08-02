Мэр Мукачево Балога устроил себе шикарный отпуск в Греции, – блогер

В этом году Андрей Балога и его семья и друзья выбрали для себя отдых в Европе, а именно – в Греции. Отдых влетел мэру Мукачево в кругленькую сумму. Об этом написал блогер Василий Ищенко на сайте "Корреспондент".

По данным Ищенко, на отдых Балоги полетели чартерным самолетом.

"В этом году семья Балог решила не экономить, поэтому заказали для себя и друзей чартерный рейс из аэропорта "Ужгород" авиалайнером Embraer ERJ 145. Начали путешествие из Ужгорода 17 июля в 17:13 и уже в 19:01 самолет приземлился в Салониках", – утверждает блогер.

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Ищенко сообщил, что в отпуск с мэром Мукачево полетели не только его родственники, но и компания друзей.

"Самолет Embraer ERJ 145 может перевозить на борту от 16 до 28 пассажиров. Как сообщает аэропорт "Ужгород", в самолете находились семья Балог, Гелетей а также друзья Андрея Балоги", - пишет он.

Ищенко заверил, что стоимость такого перелета, по данным компании WINDROSE, стартует от 30 тыс долларов США.

"Также семья нардепа выбрала для себя не простой отель с отдельными зонами для VIP-гостей", - отметил блогер.

"Не забыл Балога-младший о храме на Афоне, который они строили вместе с друзьями. Также на фото был замечен Тележенко Владимир Иванович, главный паломник УПЦ МП", – добавил он.

По словам Ищенко, назад мэр Мукачево с компанией возвращался другим самолетом.

"Назад вернулись Балоги уже во Львов другим самолетом, вероятно, по каким-то причинам чартерный самолет не смог сесть в Ужгороде, или, может быть, Балоги не хотели огласки в СМИ. Хорошо быть в должности городского головы и отдыхать за откаты на стройках и тендерах, которые проводит Балога вместе со своим главным заместителем Федивом", – резюмировал блогер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что семью нардепа Балоги поймали на аферах с элитными авто.