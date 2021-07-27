Мемориальный центр Холокоста составил наиболее полный список жертв Бабьего Яра

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" собрал имена более чем трети погибших в Бабьем Яру в годы нацистской оккупации. Исследователи проекта "Имена" составили самый полный список жертв Бабьего Яра.

Как сообщили в пресс-службе Мемориального центра, в списке насчитывается 28 017 имен. Также они дополнили информацию о месте рождения, проживании, работе и условиях гибели части жертв. Исследование длится уже 1,5 года.

Кроме того, впервые установили этническую и социальную принадлежность части погибших. Среди 28 тысяч уже известных жертв 24913 были евреями, 1003 – украинцами, 407 – русскими, 27 – белорусами, 22 – поляками, 9 – армянами, 7 – немцами, 6 – татарами, 4 – цыганами, 9 – представителями других этносов. У 1610 человек национальность не была указана в документах.

Также выяснили, что 894 человека были подпольщиками (без указания национальности и партийности), 902 – коммунистами и 127 – комсомольцами (без указания национальности), 90 – украинскими националистами или их сторонниками, членами их семей. 35 были пациентами и врачами Павловской психиатрической больнице, еще 6 – пациентами без указания конкретной больницы. Информация о партийной принадлежности жертв определялась только при наличии соответствующих данных.

Чтобы дополнить информацию о жертвах трагедии, исследователи проекта "Имена" Мемориального центра изучили более чем 85 тысяч упоминаний о жизни этих людей. В частности, ученые проанализировали 36 тысяч записей израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и дополнили данные об 9700 ранее неизвестных имен, полученных от Яд Вашем в рамках сотрудничества по обмену архивными данными.

"Цель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – восстановить информацию о каждом погибшем в Бабьем Яру, а также об их родственниках и людях, которые жили в Киеве в этот период. За полтора года наши исследователи восстановили память о более трети жертв Бабьего Яра. Проводя системную исследовательскую работу, мы хотим восстановить память о всех погибших. Объединение усилий с ведущим мировым институтом по изучению Холокоста, каковым есть Израильский Мемориал "Яд Вашем", является большим шагом в этом направлении", – отметила заместитель генерального директора Анна Фурман.

За годы нацистской оккупации в Бабьем Яру погибли до 100 тысяч человек. Нацисты пытались скрыть свое преступление, а советская власть по идеологическим соображениям сначала замалчивала, а позже искажала информацию о трагедии. В рамках проекта "Имена" Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" составляет максимально полный и точный список убитых в Бабьем Яру, проводит системную работу по поиску до сих пор не известных имен жертв, воспроизведение их биографий, оцифровывает архивные документы.

Группа ученых проекта "Имена" опирается на надежные источники: документальные свидетельства, материалы, обнаруженные в архивах. В рамках проекта по всей Украине они оцифровывают архивные документы, часть из которых в течение многих лет была засекречена. Онлайн-архив Мемориального центра пока содержит уже более 1 миллиона 217 тысячйй цифровых копий документов ХХ века.