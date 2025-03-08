Медики боролись за жизнь несколько часов: в Черкасской области погиб спасатель, ликвидировавший пожар. Фото
В Черкасской области во время исполнения служебных обязанностей погиб спасатель из Смелы Виктор Король. Погибшему сотруднику ГСЧС было всего 29 лет.
Медики боролись за жизнь спасателя несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.
По информации ведомства, 7 марта во время ликвидации пожара сухой растительности в одном из населенных пунктов Черкасского района начальник караула Виктор Король потерял сознание. До прибытия скорой помощи коллеги-спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, после чего реанимационные мероприятия продолжили медики. За жизнь Виктора боролись несколько часов, однако, к сожалению, медики констатировали смерть.
Виктор Король родился 14 сентября 1995 года в городе Каменка. На службе в рядах ГСЧС находился с 2012 года. С 2017 года занимал должность начальника караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. Коллеги вспоминают его как решительного, смелого и преданного профессии человека. Он всегда приходил на помощь и до последнего оставался верен своему призванию.
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