'Медика пропустите': в полиции показали, как спасали людей из-под завалов после ракетного удара РФ по дому в Запорожье. Видео

В Национальной полиции Украины показали, как проходила спасательная операция после ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Вследствие вражеской атаки погибли два человека.

"Запорожье. Полицейские документируют последствия массированного ракетного обстрела города, есть жертвы среди мирного населения", – рассказали в пресс-службе Нацполиции. На опубликованные кадры попали первые часы после обстрела (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям доставали людей из-под завалов, а бригады медиков спасали раненых.

"Медика пропустите!" – кричит кто-то на видео.

Напомним, Войска РФ в ночь на 18 октября нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Один из них пришелся на многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались люди.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По словам одного из жителей пострадавшего дома в Запорожье, ракета поразила соседнюю квартиру, в которой жила молодая пара. Спасатели ищут их под завалами.

– Президент Владимир Зеленский после ракетного удара по Запорожью заявил, что страна-агрессор воюет с гражданскими. В пятиэтажке, которая попала под вражеский удар, разрушены восемь квартир.