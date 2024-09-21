Медиаатаки 'Джокера': как Роман Кравец использует Telegram-канал для собственного обогащения

После того как медиа окончательно раскрыли личность администратора Telegram-канала "Джокер" Романа Кравца, он на время отошел в тень.

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Напомним, журналисты "Общественного" выяснили, что за громким псевдонимом скрывается 29-летний "слуга народа" Роман Кравец, который на момент расследования находился в Нидерландах. По данным авторов материала, Кравец живет в роскошной квартире в одном из самых престижных жилых комплексов Киева, передвигается на элитных авто с охраной и регулярно выезжает за границу, даже во время войны. Как ему удалось заработать такое впечатляющее состояние – он, конечно, не объяснил.

При этом украинцев Кравец во время полномасштабного вторжения называет "лохами".

После этого расследования он исчез с радаров, а его Telegram-канал стал чем-то вроде Telegram-версии телемарафона. Казалось, эта история уже себя исчерпала. Но недавно Кравец снова вернулся к старому ремеслу – очередным "разоблачениям" украинского бизнеса по заказу. Методы те же и, похоже, еще долго не потеряют актуальности.

Потому что, как известно, деньги обладают свойством заканчиваться, а другого заработка у Кравца просто нет. При этом он даже не стесняется писать стоимость своих "услуг" прямо в описании канала "Джокер". Кравец отметил, что реклама стоит от $67 500, стоп на публикацию от $489 000, а удаление публикации от $33 600.

На этот раз целью "Джокера" стал владелец X-park Юрий Зозуля.

Как рассказывает в комментарии OBOZ.UA Юрий Зозуля, кампания против его бизнеса скоординированная и массированная, длится более года и состоит из нескольких этапов.

Первым о X-park пишет "Джокер", обвиняя Зозулю в том, что он использует землю не по целевому назначению и с нарушением законодательства. После этого отрицательная информация активно распространяется через другие Telegram-каналы.

"Сначала появляется этот пост у "Джокера", а затем он дублируется в медиапомойках", – рассказывает Зозуля. Он подчеркивает, что такие атаки осуществляют так называемые черные пиарщики, работающие по заказу за деньги.

"Мне сказали, что это "посев", что мое имя есть в списках Telegram-каналов, которые просто размещают "чернуху" в Telegram-каналах за деньги", – говорит он.

Одновременно с медиакампанией "Джокера" против X-Park бизнес сталкивается с давлением со стороны правоохранительных органов.

Предприниматель рассказывает, что в прошлом году было арестовано имущество и земля X-Park без присутствия владельцев на судебном заседании. Он отмечает, что решение об аресте принято за их спиной и они узнали об этом через неделю.

"Первым об этом пишет беглый депутат от "Слуги народа" Трубицын в своем посте, на следующий день об этом сообщает ГБР, а потом все эти "дерьмо-каналы", и первым в их эшелоне идет "Джокер", а потом все остальные. А мы об этом узнаем только через неделю", – говорит он, подчеркивая синхронность действий разных сторон.

Владелец парка считает, что такая атака преследует цель не только дискредитировать его бизнес, но и довести X-park до банкротства. Зозуля подчеркивает, что, невзирая на все эти атаки, им удалось в судах добиться частичного снятия ареста и возобновить хозяйственную деятельность.

Он добавляет, что медийное давление не прекращается и публикации в Telegram-канале "Джокер" продолжаются и сейчас.

"Мы заказали аналитику и выяснили, что все дороги ведут к "Джокеру" и ОП. Кому-то мы там не нравимся, может, потому что я по вейкбордингу дружу с Кличко? Не знаю. Или кому-то нужна эта земля. Потому что мне рассказывали знакомые на правах анонимности, что есть вероятность расторжения договора, а затем они проведут новый конкурс и эта земля перейдет к "добросовестному приобретателю", который, очевидно, устроит тех, кто заказывает эти посты у "Джокера", – говорит Зозуля.

Поскольку "Джокер" не впервые атакует украинский бизнес, стоит упомянуть и другие кейсы, на которых Роман Кравец, судя по его роскошной жизни в Киеве, изрядно заработал. А таких историй много.

Uklon

Это одна из самых больших атак "Джокера" на украинский бизнес. С 12 февраля 2024 года анонимный Telegram-канал "Джокер" упоминал сервис заказа такси Uklon в своих постах более 320 раз.

В своих публикациях "Джокер" обвинял Uklon якобы в уклонении от уплаты налогов благодаря регистрации компании и проведении части транзакций через Кипр, необоснованных ценах, работе во время комендантского часа (в отличие от конкурентов), а также в сотрудничестве с платежной платформой Fondy, которую якобы связывают с деятельностью в РФ.

Компания не стала молчать и вынесла кейс в публичную плоскость. 11 марта 2024 года СЕО Uklon Сергей Гришков опубликовал позицию компании, в которой назвал действия анонимного Telegram-канала "дезинформационной атакой" и "цифровым терроризмом".

Также компания подала запрос в Бюро экономической безопасности с просьбой не предпринимать несанкционированные действия и провести расследование ситуации. В Офис генерального прокурора компания обратилась с запросом проверить наличие уголовных производств и "разобраться с ситуацией".

Роман Кравец, в свою очередь, заявил, что ему предлагали 150 000 долларов, чтобы он перестал упоминать компанию в своих публикациях. Однако, по его словам, он отказался, обосновав это тем, что цена его молчания – 1 миллион 700 тысяч долларов.

Затем он добавил, что о компании не будет ни слова, если Uklon задонатит 2 миллиона долларов на фонд "Вернись живым". То есть Кравец не только монетизирует свои медиаатаки, но и прикрывается военными, выставляя это как патриотический поступок, что, конечно, делает его действия еще более циничными.

Атака на Uklon завершилась так же, как и началась – внезапно и без каких-либо объяснений со стороны Кравца.

Очевидно, что пора прислушаться к призывам лидеров мнений, в том числе и народного депутата Николая Княжицкого, который акцентирует внимание на опасности Telegram для Украины и призывает закрыть эту соцсеть.