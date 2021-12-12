Очередной факт в копилку доказательств российской агрессии против Украины.

Полевой командир боевиков "ЛНР" Юрий Шевченко, который ранее командовал так называемой бригадой "Призрак" и действовал против украинских военных в Луганской области, похвастался на своей страничке "Вконтакте", что получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством". Причем, по его словам, медаль эту ему вручали в Кремле – по указу президента Путина.

"Награда, которой особенно горжусь. Нам недавно разрешили их показывать. За заслуги перед отечеством. Что может быть выше? Ничего. Вот поэтому и горжусь. Хвастаюсь. Президентом "книжка" подписана. В Кремле вручали", - написал на своей странице Юрий Шевченко.

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Этот человек, как вы уже, наверное, догадались сами – россиянин. Причем не просто россиянин, а еще и российский офицер, который в 2014 году приехал на Донбасс из Ростовской области. Номинально там всеми этими местными "батальонами", "бригадами" командовали типа местные "ополченцы". "Призраком" вот, например, командовал Алексей Мозговой. Ну, как командовал? Он выступал, давал интервью, везде светился перед камерами – а в реальности командовали вот такие вот приезжие офицеры-россияне, российские военные, которые действительно управляли непосредственно боевыми действиями.

И сейчас мы видим, что они уже и не скрывают, что за это они получают награды. Выполнили задание – и их за это награждают. Если раньше они как-то стеснялись, рассказывали, что они просто какие-то добровольцы или вообще притворялись местными шахтерами и трактористами – то сейчас они даже хвастаются, выкладывают в соцсетях фотографии своих наград. И гордятся тем, что получают медали за убийства украинцев.

Скрины таких постов, такие фотографии нужно обязательно показывать всем, кто до сих пор рассказывает, что у нас – "внутренний конфликт", какая-то "гражданская война". Как только такое слышите, берете этот пост - и прямо человеку к носу, к глазам подносите. Чтобы не выдумывали ничего и говорили правду.

Это очень важно. Я бы это в учебниках истории печатал. Ведь крайне важно это все фиксировать. И не забывать. Чтобы никогда после окончания войны, через десять или пятнадцать лет никто не сказал больше, что этого не было, что это выдумали какие-то "радикалы", "националисты"… Нет. Вы же видите: они этого не скрывают. Они сами хвастаются, сами все выкладывают. Наша задача – просто это все фиксировать, запоминать – и не забывать.