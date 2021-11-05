"Красивый и храбрый ангел". В Бельгии трагически погибла украинская студентка: мечтала о большой сцене

В Бельгии при трагических обстоятельствах погибла молодая украинка Элла Петниченко. Девушку, которая училась на оперную певицу и выступала на сцене, сбил трамвай. Она мечтала о большой сольной карьере и, как вспоминают ее знакомые, имела все необходимые черты характера и навыки для достижения своей цели.

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Трагедия произошла вечером во вторник, 2 ноября в Брюсселе в районе под названием Лесной: на остановке трамвай №82 насмерть сбил 28-летнюю девушку. Позже выяснилось, что погибшая – Элла Петниченко, украинка родом из Харькова. Она училась в городе Льеж в Королевском высшем институте музыки.

Как сообщают местные СМИ, на месте трагедии работала полиция и службы экстренной помощи. Водитель трамвая был шокирован произошедшим, его пришлось забрать в больницу.

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Друзья и родные Эллы не могут поверить в гибель девушки. Молодая, красивая, образованная, целеустремленная – так говорят о ней знакомые.

"С большой грустью мы узнали о трагической смерти Эллы Петниченко, блестящей певицы и нашей студентки", – написал генеральный директор университета Гвидо Джардон в Facebook.

"Моя прекрасная, миля Элла, мое сердце разбито и опустошено… Ты должна была петь сегодня на конкурсе в Париже! Я знала, что ты особенная не только из-за своего ослепительного таланта, ты была чутким, красивым и храбрым ангелом. Я представляла твое будущее, полное успеха и музыки. Я и представить не могла, что судьба будет так жестока с тобой!" – написала в соцсети ее подруга Патриссия.

Учиться в Бельгию Элла уехала три года назад после того, как окончила Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского. После выпуска девушка решительно заявила, что продолжит получать музыкальное образование за границей, вспоминает ее преподаватель, доцент кафедры сольного пения украинского учебного заведения Светлана Клебанова.

"Такие студенты, как Элла, встречаются очень редко. Она была очень образованной девочкой, очень талантливой и очень целеустремленной. Она очень хорошо знала английский язык. Во время учебы параллельно подрабатывала преподавателем английского. Но это никогда не мешало ее учебе, она всегда приходила вовремя на занятия", – вспоминает Клебанова.

В Харьков Элла с родителями переехали из Донецкой области. Еще до начала учебы девушка потеряла отца и очень тяжело переживала трагедию.

С мамой у Эллы были теплые отношения. Она навещала дочь в Бельгии, девушка часто писала слова любви и благодарности своей маме, когда публиковала в соцсетях их совместные фото.

"Мама приезжала на наши концерты, она помогала дочери делать прическу, одеваться. Элла была очень одаренной студенткой. Она не только во время учебы участвовала в концертах. Она одна из немногих моих учеников, кто спел свой сольный концерт", – вспоминает педагог.

Все, кто знал Эллу, говорят о том, что она могла сделать отличную сольную карьеру за рубежом. Для этого у нее были все данные – внешность, талант, пытливость, целеустремленность. Уже в Бельгии украинка записала несколько видео, где она сольно исполняет известные произведения.

Но, к сожалению, нелепая трагедия оборвала ее жизнь на самом взлете. Брюссельская полиция ведет расследование, причины происшествия, в котором погибла украинка, пока неизвестны.