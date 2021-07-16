'Мечтал и хотел жить': что известно о погибшем на Донбассе Владимире Яскиве

Пять дней проведут в трауре по погибшему земляку – 43-летнему воину ООС Владимиру Яськиву – жители поселка городского типа Большие Бирки на Тернопольщине. Вскоре воин должен был приехать домой, чтобы отпраздновать свой день рождения и снова вернуться на восток. Вместо этого приехал в гробу – навсегда.

OBOZREVATEL собрал все, что известно о павшем Герое и обстоятельствах его трагической гибели.

Веселый и общительный, отзывчивый и ответственный, настоящий... Все, кому довелось хоть раз в жизни пересечься с Владимиром Яськивым, хранят о нем только самые лучшие воспоминания.

Родился Владимир Богданович Яськив 29 июля 1977 года в Великих Бирках Тернопольского района Тернопольской области. С юных лет, по воспоминаниям его друга детства Игоря Данильчука, Владимир был "душой компании".

"Рос активным, веселым, доброжелательным мальчиком. Любил приключения, имел много друзей и никогда не стоял на месте", – вспоминал Данильчук.

А еще – с самого раннего возраста Владимир не мог оставаться равнодушным к чужим проблемам.

"Он был хорошим и искренним парнем. Учился достаточно хорошо, старался в этом. Он всегда приходил на помощь. Такого не было, чтобы где-то что-то надо было сделать, а Володя не откликнулся. Он всегда поддерживал людей, всегда старался помочь другим", – рассказывала на прощании с бывшим учеником его учительница Ольга.

В свое время Владимир создал семью, в которой родились двое детей – старший сын и младшая дочь. Брак супругам сохранить не удалось. Однако детей, по их же признанию, отец не оставлял никогда.

"Папа был хорошим и светлым человеком. Всегда поддерживал, помогал. Вместе ездили на отдых. Это был человек с большой буквы. Он всегда будет жить в моем сердце", – так вспоминает о Владимире его сын Артур.

С 2019 года Владимир служил по контракту в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Данила Галицкого. Как и у односельчан, у товарищей по службе о старшем солдате, старшем стрелке Яськиве остались только лучшие воспоминания.

"Побратимы и командование подразделения, где Владимир Богданович проходил службу уже полтора года, вспоминают его как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров", – написали о воине на странице бригады.

В тот день, 9 июля 2021 года, Владимир Яськив с побратимами заступил на боевое дежурство на одну из позиций вблизи города Золотое, что на Луганщине. Вскоре противник начал прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов, минометов и противотанковых ракетных комплексов.

"Они выпустили две гранаты – упали. Затем 6 или 7 мин выпустили из 82 миномета... Сразу после этого сработали установки ПТРК, управляемые ракеты – били по щелям, по бойницам, по местам, где укрываются люди", – рассказывал журналистам 5 канала военнослужащий 24 ОМБр Иван.

Владимир Яськив в это время вел наблюдение, пытаясь определить, откуда работают минометы.

Впоследствии поступила информация: под прикрытием огня ДРГ врага может попытаться подобраться к армейцам поближе.

"Поступила информация, что наблюдается движение противника в одном направлении. Владимир пошел посмотреть, не подходят ли они к нам близко... Именно в этот момент под стрелковое оружие сработал снайпер", – вспоминает побратим Владимира Юрий.

Старший солдат Яськив погиб мгновенно – у него на глазах.

"Я сначала подумал, что он от пуль прячется в окоп, приседает. А на самом деле он просто сразу упал – и все. Без признаков жизни", – говорит Юрий.

Снайперская пуля попала Владимиру в голову, не оставив ему ни малейшего шанса на спасение. Воин погиб мгновенно.

Уже потом бойцы "королевской" бригады, просматривая записи ночной камеры наблюдения, убедятся: враг остался верен себе – и открыл огонь по украинским военным, прикрываясь, как щитом, мирным населением, живущим на оккупированной территории. Камера зафиксировала, что огневые точки террористы разместили в одном из жилых домов. Такую тактику иррегулярные войска РФ используют постоянно, очевидно, взяв на вооружение брошенную российским президентом Владимиром Путиным фразу об оккупации Крыма: "И пусть попробует кто-то из военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пусть они попытаются стрелять в женщин и детей!".

"Есть информация, что они умышленно не выпускают людей из тех домов, чтобы держать их, как "живой щит", – говорят защитники Золотого из 24 ОМБр.

Такую тактику враг особенно активно начал использовать после недавней ротации. По данным украинских военных, недавно в Луганскую область зашла новая группа снайперов – из России.

"Это однозначно не шахтеры были. Ни в коем случае. Совсем другие люди, совсем другое поведение. Когда приехали – начали с "глушаками" сразу стрелять. Это совсем не те люди, которые были там перед тем", – предполагает военнослужащий 24 ОМБр по имени Павел.

Побратимы погибшего Яськива утверждают: гибель Владимира – невосполнимая потеря.

"Это был человек, с которого можно брать пример. Он никогда не опускал рук. Всегда был на позитиве. Всегда мог поддержать словом и помочь делом... Жаль такого парня. Действительно жаль", – говорит побратим Владимира Тарас. Он, как и погибший, родом с Тернопольщины. На войне земляки сдружились.

Товарищи Владимира говорят: уже через несколько дней он собирался ехать домой, чтобы отпраздновать свой 44-день рождения. Судьба распорядилась иначе: на родную землю старший солдат Яськив вернулся в ночь с 13 на 14 июля – в автомобиле со скорбной табличкой "Груз 200". Односельчане в полночь встречали павшего героя, опустившись на одно колено.

Хоронили воина на следующий день – в закрытом гробу.

"Владимир был моим соседом. Имел много планов на будущее. О смерти никогда не думал, мечтал, хотел жить и жить. А его жизнь оборвалась так рано. Приносим искренние соболезнования семье погибшего. Это тяжелая и невосполнимая потеря для всех нас", – сказал поселковый голова Большобирковской общины Любомир Ковч.

Владимиру Яськиву отныне навсегда будет 43. Кроме сына и дочери у него осталась пожилая мама.