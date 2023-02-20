Матери ликвидированного в Украине ''вагнеровца'' отдали голову сына отдельно от тела спустя месяц. Фото

Российские оккупанты несут огромные потери на фронте. Так, в боях за Бахмут погиб 24-летний "вагнеровец". Примечательно, что его мать так и не смогла попрощаться с сыном, ведь после его ликвидации она получила лишь его голову, отдельно от тела.

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Фото и история данного солдата разлетелась по сети. Этот член ЧВК "Вагнер" погиб еще в декабре (чтоб смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как сообщают российские источники, уничтоженного оккупанта звали Роман Климов. Он родился в поселке Юг, Пермской области, России.

Знакомый Романа сообщает, что его мать лишь недавно смогла получить голову своего сына. Российские власти даже не смогли передать тело целиком родственникам погибшего.

"Она когда ездила на опознание, там было только что привезенных тел 102 штуки, а голову его ей только недавно доставили", — утверждает мужчина.

Отметим, что Роман был судим за угон и кражу. В прошлом году он получил 2 года и 5 месяцев колонии за пьяное вождение. В колонии был завербован "ЧВК Вагнера" и погиб 22 декабря в боях за Бахмут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали очередного наемника российской частной военной компании "Вагнер", который бросил все в РФ, чтобы поехать на войну убивать мирных граждан. Так, "грузом 200" на родину вернулся 41-летний оккупант – отец пятерых детей Сергей Хармакшанов из Бурятии.

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