Матери держали младенцев на руках в момент гибели: в Ираке начали эксгумацию тел женщин и детей из найденного массового захоронения

В Ираке началась эксгумация останков около сотни курдских женщин и детей, которые, предположительно, были убиты в 1980-х годах, когда правительство Саддама Хусейна провело "Операцию Анфаль", убив около 180 тысяч курдов. Многие из жертв, найденных в могиле, были убиты выстрелами в голову с близкого расстояния, другие могли быть похоронены заживо.

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Об этом пишет газета Arab News, ссылаясь на источники в правительстве. Могила была найдена в Таль-Эль-Шайхии в провинции Мутанна на юге Ирака, примерно в 15-20 километрах от главной дороги, сообщает AFP.

Специализированные группы начали эксгумацию могилы в начале декабря после того, как она была первоначально обнаружена в 2019 году, рассказал Диаа Карим, глава управления Ирака по массовым захоронениям, добавив, что это вторая подобная могила, обнаруженная на этом месте.

"После удаления первого слоя почвы и отчетливо видимых останков было обнаружено, что все они принадлежали женщинам и детям, одетым в курдскую весеннюю одежду", – сказал Карим журналистам в среду.

Он добавил, что они, вероятно, прибыли из Калара в северной провинции Сулеймания, части того, что сейчас является автономным регионом Иракского Курдистана, оценив, что в могиле было похоронено "не менее 100" человек.

Усилия по эксгумации всех тел продолжаются, сказал он, добавив, что цифры могут измениться.

После смертоносной войны Ирака с Ираном в 1980-х годах правительство Саддама Хусейна провело безжалостную "Операцию Анфаль" между 1987 и 1988 годами, в ходе которой, как полагают, было убито около 180 тысяч курдов, говорится в статье.

Саддам был свергнут в 2003 году после вторжения США в Ирак и казнен через повешение три года спустя, 30 декабря 2006 года по приговору Верховного трибунала Ирака.

Этим был положен конец судебному преследованию против него по обвинению в геноциде в ходе кампании "Анфаль".

Карим сказал, что большое количество жертв, найденных в могиле, "были казнены здесь выстрелами в голову с близкого расстояния".

Он предположил, что некоторые из них могли быть "похоронены заживо", поскольку не было никаких доказательств наличия пуль в их останках.

Ахмед Кусай, руководитель группы по раскопкам массовых захоронений в Ираке, тем временем указал на "трудности, с которыми мы сталкиваемся в этой могиле, потому что останки перепутались, поскольку некоторые матери держали своих младенцев", когда их убивали.

Дургам Камель, представитель управления по эксгумации массовых захоронений, сказал, что еще одно массовое захоронение было найдено в то же время, когда они начали эксгумировать захоронение в Таль-эль-Шайхии.

По его словам, место захоронения находится недалеко от печально известной тюрьмы Нуграт аль-Салман, где режим Саддама Хуссейна держал диссидентов.

Правительство Ирака подсчитало, что около 1,3 млн человек исчезли между 1980 и 1990 годами в результате зверств и других нарушений прав, совершенных при Саддаме Хуссейне.

Как писал OBOZ.UA, рассекреченные снимки 1970-х годов шпионского спутника США привели британско-иракскую группу археологов к месту, которое, вероятно, являлось полем битвы 7-го века. Это историческое противостояние в Ираке стало решающим для распространения ислама в регионе.

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