Мать пермского стрелка рассказала о его увлечении оружием: сейчас парня в больнице охраняют 18 полицейских

Мать пермского стрелка рассказала, что тот любил кошек, не отказывался от домашней работы, не пил и не курил, увлекался историей, но говорил, что обязательно купит для себя оружие. В данное время пермский стрелок Тимур Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Как рассказал Telegram-канал Shot, со ссылкой на слова матери Бекмансурова, мать не замечала за своим сыном никаких странностей. По ее словам, он рос коммуникабельным ребенком, а его высокий уровень интеллекта отметил психолог, который общался с мальчиком до поступления того в школу.

В то же время, она рассказала, что Тимур всегда выбирал для себя круг общения и часто предпочитал шумным компаниям одиночество. В какой-то момент он начал часто болеть. Врачи поставили диагноз бронхит и рекомендовали остаться дома. Мальчик стал часто пропускать школьные занятия. В то же время, он не отставал от школьной программы и самостоятельно осваивал те темы, которые проходили его одноклассники в школе. Мать отметила, что Тимур имеет хорошую память, что помогало ему учиться без троек.

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Среди его главных увлечений оказался компьютер. Мальчик много времени проводил за играми, к которым пристрастился еще с семи лет. Как отметила женщина, чаще это были так называемые "стрелялки". Но, как отметила она, ничего плохого ни она сама ни отец мальчика в этом не видел.

Позже отец покинул семью и Тимур стал жить сначала с бабушкой, а потом с матерью.

После окончания школы, мальчик решил поступать в Пермский государственный национальный исследовательский университет на юридический факультет по специальности "судебная экспертиза". И хотя, это, как отметила мать, эта не была "специальность его мечты", но таким образом он хотел быть ближе к профессиям полицейского или военного.

Женщина сообщила, что в последние несколько лет Тимур не имел собственного компьютера, а лишь изредка пользовался ее. В то же время, возрос его интерес к военной истории и оружию. Среди его недавних покупок оказалась старая военная каска, которую летом парень покрасил в черный цвет.

Также, Тимур стал заговаривать о собственном оружии. Он хотел его приобрести даже не смотря на протест матери.

Как сообщил Тelegram-канал Baza, Тимур Бекмансуров сейчас находится в больнице. Его охраняют 18 полицейских (5 внутри и 13 по периметру лечебницы) и 2 сотрудника ОМОНа. Все они вооружены табельным оружием.

Стрелок находится в реанимации, в окружении врачей и полицейских. Правоохранители не исключают, что кто-то из близких погибших захочет ему отомстить.

Известно, что при себе у нападавшего нашли ружье "Huglu Atrox Pump", патронтаж, 100 патронов и сумку где лежал его паспорт, СНИЛС и разрешение на оружие.

Канал сообщил, что из университета правоохранители сняли две двери со следами от пуль и 26 гильз. В квартире у Бекмансурова на Новосибирской улице провели обыск. Оперативники изъяли все компьютеры в доме, 21 патрон 12-го калибра, коробки из-под боеприпасов, флешки и симкарты.

Со своей стороны медики сообщили журналистам, что у Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник. Он находится в медикаментозном сне из-за чего допросить его не представляется возможным.

В то же время, в сети появилось видео, доказывающее то, что стрелять Бекмансуров начал еще на улице – рядом с университетом он выстрелил в водителя проезжающего мимо авто. А лишь затем он пошел в Пермский университет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете. Он учился в ВУЗе на судебного эксперта. В результате нападения 6 человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже в сети появилось видео нейтрализации его силовиками. Правоохранители выстрелили в него, когда он стоял на лестнице в учреждении.