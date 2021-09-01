Мать главы таможни времен Януковича через суд вернула 14 га леса под Киевом

Мать Игоря Калетника, бывшего нардепа и главы Государственной таможни времен беглого Виктора Януковича, через суд вернула себе 14 гектаров леса в Буче Киевской области. Огромная территория ограждена 10-метровым забором.

Об этом в Facebook сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов. Он написал, что три месяца назад, по ходатайству матери Калетника, последняя судебная инстанция вернула его семье 14 гектаров Бучанского леса. Фирсов напомнил, что в 2013 году Калетник выделил себе 14 га земли и обнес территорию огромным забором.

"Выглядит это сюрреалистично, таких заборов даже на военных базах не делают. Для понимания, 14 гектаров – это 20 футбольных полей", – отметил чиновник.

Видео дня

В 2014 году прокуратура обратилась в суд и далее следовало пять лет судебных тяжб. В 2019 году мать Калетника обратилась в Ирпенский городской суд с ходатайством по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге Верховный Суд Украины 26 мая 2021 года вынес решение, согласно которому земля вернулась к матери Калетника – Галине Калетник. После этого она подарила участок сыну.

"Интересный факт в том, что решение суда не публиковали, пока в Верховный Суд не поступил мой запрос. Думаю, Игорь Калетник убежден, что его все забыли и скоро можно спокойно возвращаться в Украину, и начинать строить свою "Бучанское Межигорье". Он уверен, что решение Верховного Суда является окончательным и теперь землей можно распоряжаться как угодно. Но я бы не советовал Калетнику слишком праздновать, СНБО еще никто не отменял", – подытожил Фирсов.

Как сообщал OBOZREVATEL: