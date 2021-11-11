Предупреждали ведь министра – начнется новая волна ковида, а о защите медиков никто не побеспокоился. Объясняли, как для галочки на местах делают закупки дешевого д*рьма вместо реально защищающих комбинезонов и халатов. А МОЗу пофиг.

Страшно смотреть сводки – с октября этого года каждый день(!) примерно 400 заболевших ковидом медработников! Статистику на эту осень не нашел, но на апрель 2021 было 796 смертей медиков при 82 тысячах заболеваний ковидом среди них. Почти двое умерших медиков в день - можно же было побеспокоиться? Тем более, что в МОЗе понимали, что к сентябрю пойдет новая вспышка?

Почему так? Все просто - для реальной защиты есть четкие и жесткие требования к защитным медицинским изделиям. И при этом в Украине есть всего одно профессиональное ДП "Медичні закупівлі України" (ДП МЗУ), которое не только знает эти требования, но способно провести закупку именно качественной продукции, а не по принципу "кто больше даст отката". Ну а нет отката - значит нет смысла "нерационально" расходовать бюджетные денежки. Поэтому чиновники МОЗа ни одной (!) централизованной закупки СИЗ для медиков в этом году ДП МЗУ не отдали! А все отдали "на места", где в этом вопросе тотальный непрофессионализм вперемешку коррупцией. Но зато главврачи хорошо понимают, как можно "работать с поставщиками".

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Закупщики медпродукции на местах давно и прочно (задолго до ковида и при любых министрах) срослись с фармацевтической мафией и не собираются лишаться своих "бонусов" даже за счёт здоровья своих коллег. Какие схемы используются для этого заказчиками?

Жонглирование техрегламентами. На СИЗ и на медизделия они разные, поэтому разные и требования по подтверждению соответствия изделий, разные документы и разные испытания. И благодаря до сих пор не отменённой кабмином упрощенной процедуре закупки поставщик может легко и просто выписать сам себе самодекларацию без проведения клинических испытаний изделий! И как с ними конкурировать по цене тем, кто поставляет качественную и реально защитную продукцию. Тем более, что не было ни единого случая проверки фейковых самодеклараций! А ТЗ прописано так, что в результате поставщик можно предложить для медиков любое д*рьмо, неважно по какой цене, лишь бы был "заложен интерес". Оспорить в АМКУ ни одну такую закупку нельзя, у них железное правило - заказчик имеет право, а если ТП (тендерное предложение) поставщика = ТЗ, то закупка в рамках закона! Чего бы они там не написали (в отсутствие единых стандартов и контроля со стороны МОЗ!). Хотя мне известны случаи "контроля" от должностных лиц МОЗ в виде звонков главврачам на местах с настойчивыми пожеланиями не выбора качественной продукции, а выигрыша конкретных поставщиков мусора вместо СИЗ.

И вот под видом ковидного тендера закупается откровенное д*рьмо, которое кроме линейных размеров ничем не соответствует тому, что написано на его упаковке. Вот такие образцы сейчас лежат передо мной. Их передали мне возмущённые медики на местах (которые помнят какого качества продукцию они получили от централизованных закупок зимой 2020/21). Проверили плотность такого одноразового халата – вместо заявленной 35-40 г/м.кв. не дотягивает даже до 24. Некоторые "мед.халаты" вообще из гигроскопичного спанбонда плотностью 15 гр./м.кв., одноразовая влажная салфетка защищает больше, чем этот халат.

Пока писал, мне привезли ещё один "образец", закупленный одной из больниц Житомирской области. Да, он не пропускает влагу, но и не дышит! Чистый полиэтилен. И через полчаса медработнику в таком изделии становится невыносимо жарко и плохо. Кстати о массовое распространение таких псевдо защитных изделий этим летом "задокументировала" социальная реклама, которой был обвешен весь Киев. С издевательским слоганом, где медикам лицемерно желали "беречь себя"!

И все это китайское или местное гаражное фуфло вместо качественной отечественной продукции, производство которой в прошлом году быстро освоило ряд предприятий, в т.ч. "ТК-Медзахист". Все мы с весны этого года вынуждены были законсервировать производство поскольку мы не можем конкурировать по ценам с мусором. Ведь нормальный качественный защищающий от вирусов халат или комбинезон производится из мембранного (дышащего и влагонепроницаемого) нетканного материала, вес которого технологически не может быть ниже 45 гр./м.кв. Кроме того швы таких изделий должны быть или проварены ультразвуком или проклеены специальной лентой. Но кому нужно качество, когда нет отката? Вот и стоим вместе со своим новым самым современным и качественным оборудованием… А медикам тем временем закупают халаты, которые ни от каких вирусов их не защищают!

Уверяю, никакого секрета в том, что я рассказал в МОЗ нет ни для кого, включая министра Виктор Ляшко. Я лично участвовал во многих совещаниях, круглых столах в Федерации работодателей Украины и пр., отправлялось множество предложений и писем. Обсуждались вопросы:

- единых стандартов и качества защитных изделий;

- какими документами и лабораторными заключениями их требуется подтверждать;

- кто должен контролировать соответствие показателей качества;

- каким должен быть запас СИЗ в медучреждениях на случай новых вспышек;

- о системе управления информацией использования и учета СИЗ и многое другое.

Но кому нужно наведение порядка в этой мутной водичке? Вопрос риторический, если что…

После того, как был уволен предыдущий министр Максим Степанов, с которым у меня в прошлом году был громкий скандал, я рассчитывал, что Виктор Ляшко будет лучше и эффективнее. Увы. При Степанове хоть смогли в конце прошлого года провести одну, но большую и не коррупционную закупку медицинских СИЗ в конце прошлого года через ДП МЗУ. А с новым министром в 2021-м таких закупок ноль!

Децентрализация ему видимо больше нравится, при этом он в курсе проблем. Крайний раз 13 сентября в формате публичной встречи министра с Союзом украинских предпринимателей - СУП мне удалось задать ему вопрос и получить обещание, что он готов лично встречаться и обсуждать изложенные проблемы. Но несмотря на неоднократные напоминания и письма от СУП встреча так и не состоялась. Видимо, есть более важные вопросы, чем защита врачей…

С учётом того, что сложившаяся ситуация больше напоминает не привычную всем коррупцию, а мародерство в период войны, прошу обратить внимание на вопросы защиты медиков:

- Офис президента Украины

- Совет национальной безопасности и обороны

- Министерство финансов

- Министерство внутренних дел

- всех, кому не пох…