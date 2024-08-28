Маньяков отпускают на войну в Украине, но они возвращаются и берутся за старое: россиянам прилетел бумеранг за молчание

Большие потери российских оккупационных войск в войне против Украины подстегивают путинский режим идти на различные ухищрения, чтобы отправить на фронт новые партии пушечного мяса. И благодаря последним "новшествам" еще больше преступников, среди которых много убийц и насильников, окажутся на свободе. Родственники жертв в шоке от того, что сегодня происходит.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Отморозкам – зеленый свет

В марте этого года Госдума РФ приняла закон, по которому даже подозреваемые могут уезжать на войну (в том числе и за тяжкие преступления). Таким образом теперь, заключив контракт, можно избежать наказания – причем даже не дожидаясь суда.

Один из последних примеров – тренер из Бурятии несколько раз изнасиловал девушку с ДЦП и умственной отсталостью во время массажа в бассейне, но уехал на войну до начала суда. При этом в документах об отправке тренера на войну указаны более мягкие обвинения, чем предъявленные ему изначально. Дело возбуждали по статьям об изнасиловании и угрозе убийством.

Российские власти неоднократно заявляли, что из СИЗО или колоний не будут выпускать фигурантов, подозреваемых или обвиняемых по тяжким статьям, однако все оказалось иначе. И сегодня поток контрактников с длинным криминальным шлейфом растет с каждым днем.

Среди убийц, которые избежали наказания после подписания контракта, – глава Бичурского района (Бурятия) Василий Смолин. Чиновника и секретаря местного отделения партии "Единая Россия" обвиняли в убийстве 51-летнего мужчины. 3 декабря Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми на машине приехал к зимовью около села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Разгорелась ссора, и чиновник избил попутчика. Мужчина скончался на следующий день у себя дома, а Смолин цинично заявил, что тот "просто упал с кровати".

В итоге главу района закрыли в СИЗО, но в начале августа его адвокат сообщил, что чиновник подписал контракт с минобороны и уходит воевать.

Возможностью избежать наказания пользуются и проворовавшиеся российские чиновники – например, мэр города Большой Камень в Приморье Рустям Абушаев, который в июле 2022 года выписал себе премии на более чем 300 тысяч рублей. Его заочно арестовали по делу о мошенничестве, а после того, как он подтвердил, что "находится на войне", суд отменил его розыск. Но мэр-мошенник не участвует в мясных штурмах, он отсиживается писарем в штабе. Спустя время Абушаев вернется домой и снова будет пилить бюджет.

Еще одно новшество – теперь российским полицейским пообещали премии за вербовку контрактников. "Правоохранителей" обязали проводить беседы с задержанными и предлагать им заключить контракт. При этом в некоторых регионах РФ за каждого завербованного пообещали платить премию. Например, в Кировской области – по 10 тыс. рублей (по курсу НБУ это около 4,5 тыс. грн).

То есть задержали по горячим следам убийцу или насильника, завербовали – и никакого расследования и уж тем более суда. На жертв преступников режиму глубоко наплевать.

Замкнутый круг

Тем временем с каждым днем появляются новые факты, что из колоний продолжают выпускать опасных преступников. Многие из них (те, кому удалось выжить на войне) после возвращения домой берутся за старое.

Например, осужденного за убийство и изнасилование "вагнеровца" Ивана Россомахина уже второй раз отпустили на фронт. 29-летний россиянин за убийство односельчанки отсидел всего два года из четырнадцати. Из колонии он завербовался в ЧВК "Вагнер" и в марте 2023 года вернулся домой.

Уже через месяц бывший наемник совершил новое жуткое преступление – убил 85-летнюю женщину и надругался над ее телом. На этот раз благодаря широкому резонансу суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.

Оккупант должен был находиться за решеткой до 2046 года, но теперь он снова оказался на свободе! Опасный преступник уехал воевать с украинцами, заключив новый контракт – теперь уже с минобороны РФ.

А 36-летний Яков Парамонов, известный в РФ как "саранский маньяк", в 2017 году получил семь лет за грабеж и надругательство. Срок он полностью не отсидел – осенью 2022 года подписал контракт с ЧВК "Вагнер".

В боях за Бахмут Парамонов потерял ногу и вернулся в Саранск, где подкараулил и изнасиловал 17-летнюю девочку. Суд приговорил его всего к десяти годам колонии. Рецидив не был учтен в качестве отягчающего обстоятельства, так как благодаря участию в "СВО" оккупант считался не судимым.

Родственники его жертвы не сомневаются, что Парамонов, несмотря на увечье, скоро подпишет новый контракт и окажется на свободе.

На днях в России разгорелся еще один скандал – в этот раз из-за осужденного за убийство экс-"вагнеровца". Артем Дильмурадов на своей странице в социальной сети поблагодарил губернатора и правительство Сахалинской области за психологические курсы.

В 2013 году россиянина приговорили к 14 годам колонии строгого режима за убийство семьи из трех человек. Но он, как и многие другие преступники, вышел на свободу и отправился на войну.

После возвращения убийца и военный преступник выступает перед школьниками с рассказами про войну в качестве координатора фонда "Защитников отечества". И в том, что он снова начнет убивать, мало кто сомневается.

Какая страна – такие и "герои". И сегодня россияне пожинают плоды своего молчания о развязанной Кремлем преступной войне.