Мальчик утонул, потому что не умел плавать: на Днепропетровщине председателю благотворительной организации дали четыре года тюрьмы из-за гибели ребенка

На Днепропетровщине главу благотворительной организации приговорили к 4 годам лишения свободы из-за гибели ребенка. Мужчина организовал отдых для детей вблизи водоема, где один мальчик утонул из-за того, что не умел плавать.

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Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре. Там отметили, что кроме основного наказания виновному запрещено в течение 3 лет занимать руководящие должности в детских учреждениях.

"Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры доказали в суде апелляционной инстанции необходимость усилить наказание главе благотворительной организации за ненадлежащее исполнение обязанностей по защите жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В суде прокуроры доказали, что руководитель благотворительного фонда организовал отдых для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, разместив их в палаточном лагере у водоема. Впрочем, из-за небрежного отношения к исполнению своих обязанностей со стороны организатора произошла трагедия, в результате которой один ребенок погиб.

Малолетний мальчик остался без присмотра, зашел в воду в необорудованном для купания месте и утонул, поскольку не умел плавать. Днепровский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры, отклонив апелляционную жалобу защиты. Таким образом приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Киевской области суд вынес приговор обвиняемому в изнасиловании жителю Обуховского района. Злоумышленник совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней внучки. Мужчина проведет за решеткой 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к изнасилованию двух подростков. Злоумышленник пригласил их к себе домой и совершил над ребятами сексуальное насилие.

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