"Люди едят собак, шансов на спасение нет": пугающие данные о ситуации в осажденных Олешках"

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области остаются около 2 тысяч человек, которые фактически лишились возможности получать продовольствие. Ситуация в городе ухудшается с каждым часом, а попытки эвакуации носят единичный характер.

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Об этом сообщила глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко. Комментарий обнародовало СМИ.

Последняя официальная поставка продуктов в город состоялась 26 мая. После этого другие попытки доставить продовольствие в Олешки не увенчались успехом.

Глава МВА отметила, что голодают не отдельные семьи, а фактически весь город. При этом ситуация уже дошла до того, что люди начали употреблять в пищу собак.

"Несколько дней назад я впервые услышала, что действительно уже есть случаи, когда в отдельных семьях едят собак. Еще неделю назад я отрицала такую информацию, но сейчас человек оттуда мне это подтвердил. Есть, по сути, нечего. Ситуация ухудшается не просто с каждым днем, она ухудшается с каждым часом", – сказала Гасаненко.

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Она также предупредила, что зимой ситуация может ещё больше осложниться. Добраться до Раденска или других населённых пунктов за продуктами будет практически невозможно из-за промерзания земли, снега и заминированных полей вокруг Олешек.

Гасаненко сообщила, что отдельные жители пытаются самостоятельно покинуть город. Люди идут в направлении Раденска через заминированные территории, а расстояние, которое им приходится преодолевать, составляет 20 и более километров.

По этому маршруту из Олешек смогли выйти 11 человек. В то же время далеко не каждый житель способен преодолеть такое расстояние, особенно учитывая опасность мин.

Глава МВА также рассказала, что в прошлом году отдельные перевозчики за деньги соглашались вывозить людей из города. Сейчас, по её словам, волонтеров, которые могли бы организовать такую эвакуацию, нет.

"Это было дорого, цены были разные, но за деньги вывозили. Это перевозчики. Волонтеров, которые вывозят, нет. И на данный момент их нет", — отметила Гасаненко.

До полномасштабного вторжения в самом городе проживало около 24 тысяч человек. Сейчас в Олешках остаются примерно 2 тысячи жителей.

Олешковская община до войны насчитывала 13 населенных пунктов с общим населением около 40 тысяч человек. Гасаненко отметила, что пять населенных пунктов общины полностью уничтожены, а еще три – разрушены примерно на 80%.

"Две тысячи — это город Олешки, это сам город, центр общины, в котором до полномасштабного вторжения проживало 24 тысячи человек", — сказала она.

Отдельно Гасаненко сообщила, что в Олешках вместе с близлежащими селами сейчас находятся около 6 тысяч человек, среди них – 182 ребенка.

Глава МВА подчеркнула, что без поступления продуктов возможность выживания людей в городе фактически отсутствует.

"И шансов на спасение нет. У людей есть два пути: либо умереть своей смертью от голода, либо попасть под дрон или артобстрел и быть расстрелянными, потому что их убьют. Третьего варианта нет. И возможность остаться там без продуктов и выжить равна нулю", — заявила Гасаненко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жители оккупированных Россией Олешек в Херсонской области остались без еды, воды, электричества, газа и медицинской помощи. Из-за отсутствия продуктов люди уже вынуждены есть садовые сорняки, дети страдают от голода.

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