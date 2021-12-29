Любовники-сектанты убили женщину с дочкой после знакомства в сети: появилось решение суда и новые детали

Олег Шевченко
Расследования
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двойное убийство

Через шесть лет после убийства 30-летней Екатерины Обуховской и ее 10-летней дочери Анечки суд наконец-то вынес приговор. За преступления, которые произошли в Киеве и в Хмельницкой области, Сергей Любенко до конца жизни останется за решеткой. Его любовнице сделали "скидку", так как она пошла на сделку со следствием.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

Нашли друг друга на сайте знакомств

Винничанка Екатерина Обуховская после развода жила с дочкой у родителей. Они, а также брат и сестры женщины, помогали растить Анечку. Неудачные отношения не отбили желание создать семью и Екатерина разместила анкету на сайте знакомств. Довольно быстро на нее отреагировал мужчина – старше на 6 лет, высокий, видный.

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Отношения развивались быстро, правда, родственникам молодой женщины ее избранник не нравился. "Неразговорчивый, скрытный, но Катя никого не слушала", – рассказала ее знакомая.

Екатерина Обуховская.

Дальше – больше. Молодая женщина практически оборвала общение с подругами, перестала следить за собой, ходила сонная, как будто под воздействием лекарственных препаратов. Изменилось и поведение ее дочки...

С Сергеем Екатерина проводила практически все свое время, часто оставалась в его квартире. 8 августа 2015 года они поехали в Киев, а когда вышли из автобуса, то в Святошинском лесу мужчина застрелил ее из пистолета – оружие спрятал поблизости. Через два дня убийца отправился за ее 10-летней дочкой...

Анечка в это время находилась у родного отца и он до сих он корит себя, что отдал убийце ребенка. Но тот был убедителен: мол, Катя попросила. А то, что не позвонила, так она утопила свой телефон.

После этого Любенко встретился со своей сообщницей – Юлией Бойко. Они отвезли девочку в Хмельницкую область, где задушили, а потом расчленили.

Родители Екатерины забили тревогу, так как не могли связаться ни с ней, ни с внучкой. Исчезнувших объявили в розыск.

Екатерина Обуховская и ее дочка Аня стали жертвами убийц.

Мать нашли в Киеве, дочь – на Хмельниччине

Лесник обнаружил тело Екатерины с простреленной головой на следующий день после убийство. Но долгое время ее не могли опознать и похоронили как неизвестного человека. И только по составленному художником портрету и сюжету на телевидении родные узнали в погибшей свою Катю, а ДНК-экспертиза подтвердила страшное предположение.

Родственники надеялись, что хотя бы Анечка жива, но спустя время в селе Заслучное Хмельницкой области нашли и части тела убитого ребенка...

Аня Христюк была убита в 10 лет.

После комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых в страшных преступлениях.

Поклонники Люцифера и ад на Земле

Выяснилось, что Сергей Любенко в то время, как закрутил роман с Екатериной, встречался еще с одной винничанкой – 19-летней Юлией Бойко.

Следствие выяснило, что мужчина поклонялся Люциферу и был приверженцем своей вымышленной религии, которая включает в себя жертвоприношения и… каннибализм.

"Промывал мозги своим женщинам, давал читать им определенную литературу, подчинял себе – по сути, создал собственную мини-секту", – рассказали OBOZREVATEL правоохранители.

После задержания Любенко полицейские думали, что он душевнобольной, однако проведенная экспертиза это опровергла. "Но как может быть нормальным человек, сотворивший такое?!", – не могут понять полицейские.

Юлия Бойко пошла на сделку со следствием и рассказала все, что знала. Призналась, что душила ребенка вместе с Сергеем.

Сергей Любенко и Юлия Бойко в суде.

"Сатанист сказал своей молоденькой любовнице, что сам не справится с этим – она согласилась. Это просто какой-то ад на Земле", – говорят правоохранители.

Во время суда Юлия Бойко рыдала и утверждала, что раскаивается.

В сентябре 2020 года судья Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области Владимир Навроцкий приговорил соучастницу убийства Ани Христюк Юлию Бойко к 10 годам лишения свободы, а вот вынесение приговора Сергею Любенко затянулось еще больше, чем на год. И только сейчас стало известно о решении суда, по которому за незаконное лишение свободы и обращение с оружием, двойное убийство, а также разбой сатанисту дали максимальное наказание – пожизненное заключение.

Как рассказала OBOZREVATEL старшая сестра убитой Екатерины Татьяна Обуховская, с приговором потерпевшие согласны: "И слава богу, ведь прошло уже шесть лет!"

Убийца Сергей Любенко на одном из судебных заседаний.

Родственники были измучены таким длительным процессом, потому что слушать на судебных заседаниях обстоятельства убийства их девочек и видеть улыбку на лице Любенко было невыносимо.

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