Любовники-сектанты убили женщину с дочкой после знакомства в сети: появилось решение суда и новые детали

Через шесть лет после убийства 30-летней Екатерины Обуховской и ее 10-летней дочери Анечки суд наконец-то вынес приговор. За преступления, которые произошли в Киеве и в Хмельницкой области, Сергей Любенко до конца жизни останется за решеткой. Его любовнице сделали "скидку", так как она пошла на сделку со следствием.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

Нашли друг друга на сайте знакомств

Винничанка Екатерина Обуховская после развода жила с дочкой у родителей. Они, а также брат и сестры женщины, помогали растить Анечку. Неудачные отношения не отбили желание создать семью и Екатерина разместила анкету на сайте знакомств. Довольно быстро на нее отреагировал мужчина – старше на 6 лет, высокий, видный.

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Отношения развивались быстро, правда, родственникам молодой женщины ее избранник не нравился. "Неразговорчивый, скрытный, но Катя никого не слушала", – рассказала ее знакомая.

Дальше – больше. Молодая женщина практически оборвала общение с подругами, перестала следить за собой, ходила сонная, как будто под воздействием лекарственных препаратов. Изменилось и поведение ее дочки...

С Сергеем Екатерина проводила практически все свое время, часто оставалась в его квартире. 8 августа 2015 года они поехали в Киев, а когда вышли из автобуса, то в Святошинском лесу мужчина застрелил ее из пистолета – оружие спрятал поблизости. Через два дня убийца отправился за ее 10-летней дочкой...

Анечка в это время находилась у родного отца и он до сих он корит себя, что отдал убийце ребенка. Но тот был убедителен: мол, Катя попросила. А то, что не позвонила, так она утопила свой телефон.

После этого Любенко встретился со своей сообщницей – Юлией Бойко. Они отвезли девочку в Хмельницкую область, где задушили, а потом расчленили.

Родители Екатерины забили тревогу, так как не могли связаться ни с ней, ни с внучкой. Исчезнувших объявили в розыск.

Мать нашли в Киеве, дочь – на Хмельниччине

Лесник обнаружил тело Екатерины с простреленной головой на следующий день после убийство. Но долгое время ее не могли опознать и похоронили как неизвестного человека. И только по составленному художником портрету и сюжету на телевидении родные узнали в погибшей свою Катю, а ДНК-экспертиза подтвердила страшное предположение.

Родственники надеялись, что хотя бы Анечка жива, но спустя время в селе Заслучное Хмельницкой области нашли и части тела убитого ребенка...

После комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых в страшных преступлениях.

Поклонники Люцифера и ад на Земле

Выяснилось, что Сергей Любенко в то время, как закрутил роман с Екатериной, встречался еще с одной винничанкой – 19-летней Юлией Бойко.

Следствие выяснило, что мужчина поклонялся Люциферу и был приверженцем своей вымышленной религии, которая включает в себя жертвоприношения и… каннибализм.

"Промывал мозги своим женщинам, давал читать им определенную литературу, подчинял себе – по сути, создал собственную мини-секту", – рассказали OBOZREVATEL правоохранители.

После задержания Любенко полицейские думали, что он душевнобольной, однако проведенная экспертиза это опровергла. "Но как может быть нормальным человек, сотворивший такое?!", – не могут понять полицейские.

Юлия Бойко пошла на сделку со следствием и рассказала все, что знала. Призналась, что душила ребенка вместе с Сергеем.

"Сатанист сказал своей молоденькой любовнице, что сам не справится с этим – она согласилась. Это просто какой-то ад на Земле", – говорят правоохранители.

В сентябре 2020 года судья Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области Владимир Навроцкий приговорил соучастницу убийства Ани Христюк Юлию Бойко к 10 годам лишения свободы, а вот вынесение приговора Сергею Любенко затянулось еще больше, чем на год. И только сейчас стало известно о решении суда, по которому за незаконное лишение свободы и обращение с оружием, двойное убийство, а также разбой сатанисту дали максимальное наказание – пожизненное заключение.

Как рассказала OBOZREVATEL старшая сестра убитой Екатерины Татьяна Обуховская, с приговором потерпевшие согласны: "И слава богу, ведь прошло уже шесть лет!"

Родственники были измучены таким длительным процессом, потому что слушать на судебных заседаниях обстоятельства убийства их девочек и видеть улыбку на лице Любенко было невыносимо.