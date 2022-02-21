"Русский мир" постучал в двери". На Донбассе убили бойца ВСУ с Винниччины: подробности и фото

Российско-оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе, что привело к гибели еще двух защитников независимости Украины. Один из этих бойцов – 34-летний житель Винницкой области Денис Кононенко. Мужчина получил тяжелые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. У него остался сын и пожилые родители.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Водитель мотопехотной роты ВСУ Денис Кононенко из города Тульчин Винницкой области погиб 19 февраля примерно в 12:40 во время минометного обстрела со стороны террористов.

"Русский мир" постучал в мои двери... Убили моего брата... Мир для меня перевернулся. Я держусь, я воин, я не прощу..." – написал на своей странице в Facebook его брат Дмитрий.

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К слову, Денис и Дмитрий – не просто братья, они двойняшки. Вместе росли и ходили в школу. На фронт Дмитрий отправился еще в 2014 году, а в 2016-м защищать Украину пошел и Денис. На передовой мужчины служили в разных бригадах, но водили одинаковые машины.

Дмитрий говорит, что их служба не сложилась бы, будь они в одной бригаде. Ведь каждый бы ждал брата и никуда друг без друга не поехал бы. А на фронте так нельзя. Мужчина очень тяжело переживает гибель Дениса.

До того, как отправиться на Донбасс, Денис работал почтальоном на "Укрпочте". Его запомнили как очень простого и доброго мужчину.

"Добряк, которого еще надо поискать, очень доверчивый и отзывчивый человек. Его любили все, кто его знал. Он всегда приходил на помощь, всю работу выполнял с душой и полной отдачей. Любил рыбалку. Не просто любил, он даже в пруду, где сдохла последняя жаба, обязательно найдет рыбу. Кажется, он просто чувствовал ее", – вспоминает его брат Дмитрий.

У Дениса остались пожилые родители, бабушка, 13-летний сын, брат и сестра. Всех их мужчина очень сильно любил.

Это была уже его третья ротация. До этого боец побывал в Авдеевке и в Песках. Поехать на передовую в 2016 году было его собственным решением. "Потому что хотел быть нужным. Я уже был на фронте два года, скидывал ему фотографии. Он тоже захотел служить", – поясняет брат.

Денис мечтал, что война закончится и он вернется домой, где построит себе дом. Во время отпуска он даже купил участок под строительство. Но воплотить свои планы в жизнь не успел.

Похоронят Дениса Кононенко в родном Тульчине.