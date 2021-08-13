Участница шоу "Панянка-Селянка" незадолго до убийства заявляла в полицию на мужа: новые детали трагедии в Киеве

Участница популярного шоу "Панянка-Селянка" Татьяна Осадчая обращалась в полицию еще за два месяца до того, как ее обнаружили мертвой в собственной квартире в Киеве. На нее напал любимый человек, за которого она лишь недавно вышла замуж. Недолгая семейная жизнь с мужчиной, имевшим криминальное прошлое, привела к страшной трагедии.

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Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 34-летняя Татьяна позвонила в полицию 8 июня с жалобой на домашнее насилие. На место сразу же выехал патруль.

"Полицейские развели мужа с женой по разным комнатам. А для разрешения конфликтной ситуации привлекли сотрудников подразделения "Полина" – это такие мобильные группы по противодействию домашнему насилию. На супруга Татьяны – Николая Балашова – составили протокол, но в итоге дело "умерло": материалы были списаны", – рассказал источник OBOZREVATEL.

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По информации собеседника, судя по всему, Татьяна решила не давать делу ход: "У пары, которая стала жить вместе весной этого года, были постоянные скандалы. У Татьяны горячий характер, но ее Николай – вообще не подарок. Но как-то уживались – такая любовь".

По информации источника, у мужчины было бурное уголовное прошлое. "В лихих 90-х он отсидел большой срок за вымогательство. Его судили по ч.3 ст. 144 старого УК, санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Но, как видим, Николай также неоднократно поднимал руку на любимую женщину", – добавил наш собеседник в полиции.

По словам знакомых Осадчей и Балашова, они познакомились несколько лет назад. Разница в возрасте составляла почти 16 лет. Татьяна – коренная киевлянка, выросла на Троещине. Николай жил в Харькове, а в столицу к любимой переехал весной. Свою же квартиру сдал в аренду.

Жить стали в одном из многоэтажных домов на Оболонском проспекте, а в июне расписались. Но счастливая жизнь, о которой мечтала молодая женщина, не задалась: ее муж, утверждают знакомые, был настоящим агрессором.

"Семью сотрясали скандалы. Николай мог ударить Таню, а она пряталась, бежала к соседям... Рано или поздно все это должно было закончиться трагедией. Ей говорили об этом, но она его очень любила. Супруг ее тоже безумно любил, но ключевое тут – "безумно". Потом убил", – рассказала OBOZREVATEL соседка.

6 августа в семье произошел очередной конфликт и Николай схватился за нож. Как рассказали источники OBOZREVATEL, муж в ярости несколько раз ударил им Татьяну, а потом ушел, оставив ее в квартире умирать. На улице окровавленного мужчину увидели прохожие и вызвали скорую помощь.

"У него были изрезаны руки – такое часто бывает, когда человек наносит удары ножом", – объяснил наш собеседник.

Медики скорой оказали первую помощь Балашову и вызвали полицию. Приехавшим патрульным Николай сообщил, что во время семейной ссоры ранил свою жену.

"Когда полицейские поднялись в квартиру, Татьяна была уже мертва, а нож лежал рядом", – добавил источник.

На Балашова надели наручники и забрали в Оболонское райуправление полиции. Там он еще раз во всем признался.

Николаю Балашову сейчас 50 лет. Есть проблемы со здоровьем: мужчина перенес инсульт и невнятно разговаривает. Но, судя по всему, 9 сентября свой день рождения он проведет за решеткой. Как впрочем и другие на протяжении от 7 до 15 лет – именно столько ему грозит за убийство жены.