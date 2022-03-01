Лукашенко попросил у Путина С-400: говорит, не хватает техники

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил главу России Владимира Путина поставить в его страну военную технику. В частности, диктатору нужны зенитные комплексы С-400 "Триумф".

Лукашенко рассказал, что ему хватает личного состава военнослужащих, но вот "недостаточно военной техники". "Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть", – цитирует диктатора BELTA.

В агентстве напомнили, что сейчас в Беларуси размещены такие средства противовоздушной обороны как зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь 1 марта вступила в войну России против Украины. В частности, белорусские войска зашли на территорию Черниговской области. А 28 февраля в сторону Украины из Беларуси вылетели истребители.

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