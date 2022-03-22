Лукашенко понимает последствия: эксперт оценил вероятность участия войск Беларуси в войне против Украины

Риск вторжения войск Беларуси в Украину все еще сохраняется. Однако диктатор Александр Лукашенко пытается избежать этого сценария, поскольку осознает, какими для него будут последствия.

Такое мнение выразил военный эксперт и член Чешской ассоциации международных исследований Юрий Федоров в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованном на YouTube.

По словам Федорова, "вступление Беларуси в войну против Украины остается вероятным", однако Лукашенко не спешит с таким шагом, поскольку "не очень хочет этого".

"Ощущение, что белорусский президент-диктатор очень хочет отказать своему "старшему брату", потому что последствия для режима Лукашенко и для него лично могут быть очень неприятными. Лукашенко делает вид, что готов бросить свои войска против НАТО или Запада, но перебрасывание войск туда-сюда свидетельствуют, что процесс затягивается", – считает эксперт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал президенту страны-агрессора России Владимиру Путину напасть на Украину 21 марта 2022 года, но не сдержал своего слова. Армия Беларуси должна была устроить массированную атаку на Львов. Теперь, как заявил советник главы МВС Антон Геращенко, в Кремле рассматривают вариант с отстранением Лукашенко от власти.

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