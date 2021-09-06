Лукашенко нужен был какой-то обмен: в Bellingcat раскрыли детали спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
Международные расследователи обладают достаточным количеством доказательств о подготовке именно украинскими спецслужбами операции по захвату российских наемников из ЧВК "Вагнера". И даже ее провал говорит о том, что разведчики из Украины достаточно компетентны, чтобы победить российские.
Об этом рассказал журналист интернет-издания Bellingcat Христо Грозев, выступая на 7-м Международном фестивале журналистики MezhyhiryaFest 2021. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице организаторов.
По словам расследователя, когда силовики Беларуси задержали "вагнеровцев" в Минске, сотрудники украинских спецслужб были убеждены, что операцию еще можно закончить. Хотя, добавил он, "это было немного наивно".
Грозев предположил: вероятно, самопровозглашенному белорусскому лидеру Александру Лукашенко на тот момент нужен был какой-то обмен. Опираясь на него, белорусский диктатор мог отдать Украине задержанных наемников.
Журналист в очередной раз подчеркнул, что упомянутую спецоперацию по захвату 33 "вагнеровцев" официально одобрило украинское правительство.
"Боевики были, с одной стороны, достаточно важными, а с другой – достаточно тупыми, чтобы подписать контракты на работу в фейковой ЧВК, основанной украинскими спецслужбами", – отметил Грозев.
Он добавил, что спецоперацию отложили на несколько дней. По каким причинам и то, насколько они были достаточными, расследователи до сих пор не выяснили. Журналист подчеркнул, что в этой операции также участвовали другие государства, в частности, США и Турция.
Журналисты Bellingcat уже взяли интервью у нескольких наемников ЧВК "Вагнера", которых белорусские власти выдали обратно в Россию. Те объяснили, как они общались с фейковыми рекрутерами.
"Власть Украины не хотела признавать, что такое было, ведь в таком случае весь накопленный объем доказательств может быть использован в судах. Это может очень навредить ходу дела MH17. Поэтому правительство решило просто молчать об этом", – объяснил Грозев.
В то же время добавил: даже не полностью завершенная спецоперация доказала, что украинские спецслужбы достаточно компетентны для того, чтобы побеждать российские.
Добавим: издание Bellingcat, которое специализируется на больших военных расследованиях, уже в ближайший месяц выпустит подробную статью о боевиках ЧВК "Вагнера", задержание которых было сорвано из-за "утечки информации". Всего о резонансном срыве спецоперации в Минске выйдет три формата расследования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 июля 2020 года в Минске были задержаны боевики российской ПВК "Вагнера", которые принимали участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов. Их арест должны были провести спецслужбы Украины для дальнейшего обмена на украинских пленных в ОРДЛО. Позже Беларусь передала их Москве.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал глава ОП Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК "Вагнера". Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.
Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению Ермака в госизмене и шпионаже. Впоследствии спецслужба подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде.