Лукашенко нужен был какой-то обмен: в Bellingcat раскрыли детали спецоперации по задержанию 'вагнеровцев'

Международные расследователи обладают достаточным количеством доказательств о подготовке именно украинскими спецслужбами операции по захвату российских наемников из ЧВК "Вагнера". И даже ее провал говорит о том, что разведчики из Украины достаточно компетентны, чтобы победить российские.

Об этом рассказал журналист интернет-издания Bellingcat Христо Грозев, выступая на 7-м Международном фестивале журналистики MezhyhiryaFest 2021. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице организаторов.

По словам расследователя, когда силовики Беларуси задержали "вагнеровцев" в Минске, сотрудники украинских спецслужб были убеждены, что операцию еще можно закончить. Хотя, добавил он, "это было немного наивно".

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Грозев предположил: вероятно, самопровозглашенному белорусскому лидеру Александру Лукашенко на тот момент нужен был какой-то обмен. Опираясь на него, белорусский диктатор мог отдать Украине задержанных наемников.

Журналист в очередной раз подчеркнул, что упомянутую спецоперацию по захвату 33 "вагнеровцев" официально одобрило украинское правительство.

"Боевики были, с одной стороны, достаточно важными, а с другой – достаточно тупыми, чтобы подписать контракты на работу в фейковой ЧВК, основанной украинскими спецслужбами", – отметил Грозев.

Он добавил, что спецоперацию отложили на несколько дней. По каким причинам и то, насколько они были достаточными, расследователи до сих пор не выяснили. Журналист подчеркнул, что в этой операции также участвовали другие государства, в частности, США и Турция.

Журналисты Bellingcat уже взяли интервью у нескольких наемников ЧВК "Вагнера", которых белорусские власти выдали обратно в Россию. Те объяснили, как они общались с фейковыми рекрутерами.

"Власть Украины не хотела признавать, что такое было, ведь в таком случае весь накопленный объем доказательств может быть использован в судах. Это может очень навредить ходу дела MH17. Поэтому правительство решило просто молчать об этом", – объяснил Грозев.

В то же время добавил: даже не полностью завершенная спецоперация доказала, что украинские спецслужбы достаточно компетентны для того, чтобы побеждать российские.

Добавим: издание Bellingcat, которое специализируется на больших военных расследованиях, уже в ближайший месяц выпустит подробную статью о боевиках ЧВК "Вагнера", задержание которых было сорвано из-за "утечки информации". Всего о резонансном срыве спецоперации в Минске выйдет три формата расследования.

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