Лозунги, изменившие Украину: как государство боролось за независимость

С момента провозглашения своей независимости Украина пережила немало событий. Она состоялась как парламентско-президентская республика, избрала шестерых президентов, ввела национальную валюту и завоевала свое место в мировом сообществе.

Были и кризисы, как финансовые, так и политические. Революция на граните, Оранжевая революция и Революция Достоинства определили вектор развития украинской нации, однако в 2014 году государство один на один столкнулось с российской агрессией. Война на Донбассе продолжается более семи лет.

Каждый из этих исторических моментов сопровождался пронзительными лозунгами, которые навсегда останутся в памяти миллионов украинцев. Подробнее о них – далее в OBOZREVATEL.

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Хотя эта масштабная студенческая акция состоялась до провозглашения независимости, она сыграла особую роль в становлении суверенного государства.

Протесты, которые проходили 2-17 октября 1990 года в УССР, сопровождались студенческой голодовкой на Майдане.

Протестующие, в частности, требовали перевыборов в парламент на многопартийной основе, возвращения на территорию УССР украинских военных, отставки председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.

"Союзный договор – тюрьма для Украины"

"Я согласен положить жизнь на алтарь свободной Украины"

"Борцы за правду и свободу, вы гордость родного народа!"

"Украина благодарна своим сыновьям!"

"Нация живет, пока рождает героев. И умирает тогда, когда за нее некому умереть" (О. Гончар)

Протесты завершились подписанием постановления Верховной Рады, гарантировавшего выполнение требований протестующих.

После похищения Георгия Гонгадзе и так называемого "кассетного" скандала в декабре 2000 года на Майдане разбили палаточный городок.

Протестующие требовали отставки действующего президента Леонида Кучмы и руководителей силовых ведомств, а также независимой экспертизы по делу Гонгадзе.

"Кучму геть!"

"Кучму – за решетку!"

"Кучма, где Гонгадзе?"

"Хотим правды!"

"Милиция с народом!"

"Слава нации! Смерть врагам!"

1 марта 2001 года власти снесли палаточный городок на Крещатике.

22 ноября 2004 года в центре Киева началась акция сторонников кандидата в президенты Виктора Ющенко – как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на результаты выборов.

Так, ночью ЦИК объявила, что после подсчета 33% бюллетеней премьер-министр Виктор Янукович получил 50% голосов, тогда как Ющенко – 46%.

"Разом нас багато, нас не подолати!"

"Восток и Запад вместе!"

"Свободу не остановить!"

"Кучму геть!"

"Бандитам – тюрьмы!"

Главным достижением революции было назначение Верховным судом переголосования второго тура выборов. По результатам перевыборов, президентом Украины был избран Виктор Ющенко.

Евромайдан, или Революция Достоинства, начался 21 ноября 2013 года как студенческий протест против решения правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ночью 30 ноября "Беркут" жестко разогнал молодых людей, митингующих на Майдане: силовики били дубинками всех, кто попадал им под руку. Около 30 человек были госпитализированы с гематомами, травмами головы, переломами рук и ног; еще около 30 были задержаны.

К утру кадры со сценами насилия облетели все соцсети. Общественность была потрясена, и уже 1 декабря на улицы Киева вышли, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона украинцев. Жертвами последующих противостояний в Киеве стала Небесная Сотня.

"Слава Украине! Героям слава!"

"Слава нации! Смерть врагам!"

"Украина – превыше всего!"

"Вместе – сила"

"Украина – это Европа"

"Банду геть!"

"Януковича на нары – тогда пойдем на пары!"

"Молодежь нации – за евроинтеграцию"

"Защитим Украину вместе!"

"Будь достоин Героев Майдана!"

Спустя три месяца действующий президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Украина вышла из экономической и политической сферы влияния Москвы, взяв курс на евроинтеграцию; в стране были назначены досрочные президентские выборы.

В феврале 2014 года Россия ввела в Крым свои войска, а в марте на полуострове провели нелегитимный референдум.

Результаты объявили мгновенно – якобы большинство крымчан проголосовали за присоединение к РФ.

На полуострове начались притеснения несогласных, особенно крымских татар, многие переехали на материковую часть Украины.

Согласно украинскому законодательству и нормам международного права, Крым является временно оккупированной территорией, а Россия имеет статус государства-оккупанта, что, в соответствии с Гаагской конференцией 1907 года, а также Женевскими конвенциями 1949 года, накладывает на нее ряд обязательств (включая соблюдение прав человека, недопущение депортации и неприкосновенность частной собственности).

В то же время в апреле 2014 года пророссийские сепаратисты стали захватывать административные здания и отделения милиции в Луганской и Донецкой областях.

Призывы власти сложить оружие они проигнорировали, в связи с чем в части регионов Донбасса началась антитеррористическая операция.

Позже она была переформатирована в Операцию Объединенных сил.

Последняя продолжается по сей день – за семь лет, по данным Управления верховного комиссара ООН, в боях за территориальную целостность Украины погибло более 4 150 военных.

Крим – це Україна

Путін – Х**ло

"Героям Слава!"

"Єдина країна – Единая страна"

"Ні капітуляції!"

"Душу – богу! Життя – Україні! Честь – для себе!".

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