Лозунги, изменившие Украину: как государство боролось за независимость

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Революция на граните, Оранжевая революция и Революция Достоинства

С момента провозглашения своей независимости Украина пережила немало событий. Она состоялась как парламентско-президентская республика, избрала шестерых президентов, ввела национальную валюту и завоевала свое место в мировом сообществе.

Были и кризисы, как финансовые, так и политические. Революция на граните, Оранжевая революция и Революция Достоинства определили вектор развития украинской нации, однако в 2014 году государство один на один столкнулось с российской агрессией. Война на Донбассе продолжается более семи лет.

Каждый из этих исторических моментов сопровождался пронзительными лозунгами, которые навсегда останутся в памяти миллионов украинцев. Подробнее о них – далее в OBOZREVATEL.

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Революция на граните

Хотя эта масштабная студенческая акция состоялась до провозглашения независимости, она сыграла особую роль в становлении суверенного государства.

Протесты, которые проходили 2-17 октября 1990 года в УССР, сопровождались студенческой голодовкой на Майдане.

"СССР – тюрьма народов"
Революция на граните сопровождалась студенческой голодовкой

Протестующие, в частности, требовали перевыборов в парламент на многопартийной основе, возвращения на территорию УССР украинских военных, отставки председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.

Лозунги Революции на граните:

  • "Союзный договор – тюрьма для Украины"

  • "Я согласен положить жизнь на алтарь свободной Украины"

  • "Борцы за правду и свободу, вы гордость родного народа!"

  • "Украина благодарна своим сыновьям!"

  • "Нация живет, пока рождает героев. И умирает тогда, когда за нее некому умереть" (О. Гончар)

Протесты завершились подписанием постановления Верховной Рады, гарантировавшего выполнение требований протестующих.

Революция на граните проходила 2-17 октября 1990 года
Революция на граните сыграла особую роль в становлении суверенного государства
Протесты завершились выполнением требований протестующих
"Украина без Кучмы"

После похищения Георгия Гонгадзе и так называемого "кассетного" скандала в декабре 2000 года на Майдане разбили палаточный городок.

Протестующие требовали отставки действующего президента Леонида Кучмы и руководителей силовых ведомств, а также независимой экспертизы по делу Гонгадзе.

Участники акции "Украина без Кучмы", 2 февраля 2001 года
Акция памяти и ответственности 11 февраля 2001 года в Киеве
Лозунги акции:

  • "Кучму геть!"

  • "Кучму – за решетку!"

  • "Кучма, где Гонгадзе?"

  • "Хотим правды!"

  • "Милиция с народом!"

  • "Слава нации! Смерть врагам!"

1 марта 2001 года власти снесли палаточный городок на Крещатике.

В декабре 2000 года протестующие разбили палаточный городок на Майдане
Участники акции "Украина без Кучмы", 10 января 2001 года
Оранжевая Революция

22 ноября 2004 года в центре Киева началась акция сторонников кандидата в президенты Виктора Ющенко – как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на результаты выборов.

Так, ночью ЦИК объявила, что после подсчета 33% бюллетеней премьер-министр Виктор Янукович получил 50% голосов, тогда как Ющенко – 46%.

Петро Порошенко, Виктор Ющенко, Юрий Костенко и Борис Тарасюк, 28 декабря 2004 года
Митинг в поддержку Виктора Ющенко, 27 ноября 2004 года
Лозунгами Оранжевой революции были:

  • "Разом нас багато, нас не подолати!"

  • "Восток и Запад вместе!"

  • "Свободу не остановить!"

  • "Кучму геть!"

  • "Бандитам – тюрьмы!"

Сторонники Виктора Ющенко и Виктора Януковича, 28 ноября 2004 года

Главным достижением революции было назначение Верховным судом переголосования второго тура выборов. По результатам перевыборов, президентом Украины был избран Виктор Ющенко.

Салют в честь победы Виктора Ющенко на президентских выборах, 28 декабря 2004 года
Революция Достоинства

Евромайдан, или Революция Достоинства, начался 21 ноября 2013 года как студенческий протест против решения правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ночью 30 ноября "Беркут" жестко разогнал молодых людей, митингующих на Майдане: силовики били дубинками всех, кто попадал им под руку. Около 30 человек были госпитализированы с гематомами, травмами головы, переломами рук и ног; еще около 30 были задержаны.

"Зека геть". Акция в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве, 30 ноября 2013 года

К утру кадры со сценами насилия облетели все соцсети. Общественность была потрясена, и уже 1 декабря на улицы Киева вышли, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона украинцев. Жертвами последующих противостояний в Киеве стала Небесная Сотня.

Народное вече на Майдане, 1 декабря 2013 года
Лозунги Евромайдана:

  • "Слава Украине! Героям слава!"

  • "Слава нации! Смерть врагам!"

  • "Украина – превыше всего!"

  • "Вместе – сила"

  • "Украина – это Европа"

  • "Банду геть!"

  • "Януковича на нары – тогда пойдем на пары!"

  • "Молодежь нации – за евроинтеграцию"

  • "Защитим Украину вместе!"

  • "Будь достоин Героев Майдана!"

Участники Народного вече на Майдане, 1 декабря 2013 года
Новогодняя елка на Майдане, 1 декабря 2013 года

Спустя три месяца действующий президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Украина вышла из экономической и политической сферы влияния Москвы, взяв курс на евроинтеграцию; в стране были назначены досрочные президентские выборы.

Оккупация Крыма и война на востоке Украины

В феврале 2014 года Россия ввела в Крым свои войска, а в марте на полуострове провели нелегитимный референдум.

Результаты объявили мгновенно – якобы большинство крымчан проголосовали за присоединение к РФ.

Военные ВМС Украины покидают часть в поселке Перевальное (Крым), 21 марта 2014 года

На полуострове начались притеснения несогласных, особенно крымских татар, многие переехали на материковую часть Украины.

Согласно украинскому законодательству и нормам международного права, Крым является временно оккупированной территорией, а Россия имеет статус государства-оккупанта, что, в соответствии с Гаагской конференцией 1907 года, а также Женевскими конвенциями 1949 года, накладывает на нее ряд обязательств (включая соблюдение прав человека, недопущение депортации и неприкосновенность частной собственности).

Акция "Не отдадим НАШ Крым России" возле посольства России в Киеве, 15 марта 2014 года

В то же время в апреле 2014 года пророссийские сепаратисты стали захватывать административные здания и отделения милиции в Луганской и Донецкой областях.

Призывы власти сложить оружие они проигнорировали, в связи с чем в части регионов Донбасса началась антитеррористическая операция.

Мемориал "Стена памяти павших за Украину" на стене Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, 16 февраля 2021 года

Позже она была переформатирована в Операцию Объединенных сил.

Последняя продолжается по сей день – за семь лет, по данным Управления верховного комиссара ООН, в боях за территориальную целостность Украины погибло более 4 150 военных.

Девушка-боец ВСУ на позициях возле Луганского, Донецкая область, 4 июня 2020 года
Лозунги:

  • Крим – це Україна

  • Путін – Х**ло

  • "Героям Слава!"

  • "Єдина країна – Единая страна"

  • "Ні капітуляції!"

  • "Душу – богу! Життя – Україні! Честь – для себе!".

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