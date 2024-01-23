Локомотивом истории с Гринкевичами стала общественность, но борьба с коррупцией зависит от власти, – Гудыменко

Борьба с коррупцией должна быть системной и последовательной, а не только примером реакции проактивной части общества. Резонанс вокруг семьи Гринкевичей стал возможен благодаря блоггерам и лидерам мнений, но настоящая работа состоит в том, чтобы сделать невозможным появление таких прецедентов в государстве.

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Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в эфире программы "Говорить Великий Львів".

"История с Гринкевичем не была никому интересна, пока за нее не взялись Лачен, Стерненко и другие лидеры мнений. Если гражданское общество не сбавит обороты, то вполне возможны строгие приговоры. Сейчас общественность выступила локомотивом этого процесса. Без этого произошел бы очередной скандал, только упрямство блоггеров, стримеров, активистов позволило произойти происходящему на наших глазах Мы очень часто путаем вопросы борьбы с коррупцией с борьбой с коррупционерами То, что произошло сейчас, это победа гражданской среды над семьей коррупционеров и их контрагентами в Министерстве обороны. Но это не окончательная победа, за нее еще придется повоевать", – комментирует Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, в реальности противодействие взяточничеству выглядит не столь привлекательно: меньше наручников, эффектных картинок на телевидении и в соцсетях. Это вопрос нормативно-правовых актов, которые оставляют пробелы для злоупотреблений, тендерной прозрачности, изменений в законодательство.

"Настоящая борьба с коррупцией как системным явлением выглядит настолько скучно, что многие люди не хотят ею заниматься. А те, кто понимает важность – они тихо делают свою работу. И системные результаты дает именно она. Ведь может случиться так, что, кроме семьи Гринкевичей, появится две, три, четыре подобных семьи, и только системная борьба с системной проблемой может дать долгосрочный результат", – подчеркнул Юрий Гудыменко.