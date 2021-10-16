Ликвидацию 'Моторолы' готовили в Киеве и едва не сорвали в последний момент, – Бутусов

Ликвидация террориста "ДНР" Арсения Павлова ("Моторола") готовилась в Киеве. Однако во время организации взрыва украинские агенты допустили ошибку, которая могла сорвать весь ход спецоперации.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов. По его словам, для реализации плана – подрыва лифта дома в Донецке, где жил сепаратист, – вызвались два добровольца. Один из них – кадровый сотрудник со спецподготовкой, другой – внештатный агент.

Тренировались они в Киеве – в подъезде дома, где был установлен лифт похожей конструкции. "По легенде, диверсанты действовали как бригада лифтеров, проводящих плановый осмотр. Они должны были открыть шахту лифта и установить на кабине мины", – рассказал Бутусов.

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За несколько дней до взрыва "ремонтники" пришли в подъезд, прошли пункт охраны и установили бомбу на вентиляционной решетке. Но оказалось, что агенты забыли на крыше лифта мобильный телефон. В итоге сотрудник СБУ вернулся и устранил "прокол".

"Обнаружение телефона до момента проведения спецоперации могло привести к ее провалу. А обнаружение телефона даже после успеха позволило бы россиянам получить некоторые детали контактов, которые им знать не стоило", – написал журналист.

Украинским диверсантам также было важно исключить все риски для мирных жителей, проживающих в доме. Именно по этой причине в лифте установили прослушивающий датчик: когда Павлов зашел в подъезд со своим охранником, агент позвонил "Мотороле", чтобы подтвердить его местонахождение. В тот момент, когда в лифте зазвонил телефон, а террорист поднял трубку, раздался взрыв.

"Все украинские диверсанты, которые осуществили эту чрезвычайно дерзкую спецоперацию, благополучно покинули Донецк", – добавил Бутусов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал интервью с самым разыскиваемым Россией "украинским диверсантом "Шведом". Именно его называют одним из организаторов отправки на тот свет "героев республики", среди которых главарь "ДНР" Александр Захарченко, "Гиви" и "Моторола".